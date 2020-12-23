رئيس جامعة طنطا : ندعم الفنون الراقية .. وأولوية لرعاية الطلاب الموهوبين في شتى التخصصات

أكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا على أهمية دور الجامعة فى إعداد أجيال متعاقبة قادرة علي العطاء، وتنمية الإبداع وإتاحة الفرصة الكاملة للطلاب لإظهار مواهبهم وممارسة إبداعاتهم، وذلك من خلال ما تقدمه من دعم لكافة الأنشطة الطلابية وحرصها على تبنى وتشجيع العناصر المتميزة.





جاء ذلك فى مستهل كلمته فى افتتاح الملتقى الإبداعي لطلاب التربية النوعية، بحضور الدكتور حمدى شعبان عميد الكلية، والدكتورة نجلاء الحلبى وكيل الكلية لشؤون الطلاب، والدكتورة رانيا الإمام وكيل الكلية لشؤون الدراسات، والدكتور أكرم نمير وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع، والدكتور محمد عبد المطلب مدير وحدة الجودة، ورؤساء الأقسام العلمية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وسط إجراءات احترازية مكثفة للحد من انتشار فيروس كورونا.





أشاد رئيس جامعة طنطا بالملتقي الذي ضم 150 تحفة فنية لطلاب التربية الفنية تحت إشراف الدكتور محمود السيد رئيس القسم، و 300 منتج يدوى بتقنية عالية فى الاقتصاد المنزلي برئاسة الدكتورة آية محمد فوزى لبشتين رئيس القسم، ومواهب متميزة في مجال الموسيقى تحت إشراف الدكتورة دينا المحلاوى رئيس القسم ، وعرض مسرحي لطلاب الإعلام التربوى تحت قيادة الدكتورة لبلبة خليفة وإشراف الدكتورة عزة الملط رئيس القسم.





أعرب الدكتور محمود ذكى، عن فخره واعتزازه بكلية التربية النوعية الوجه المشرق لجامعة طنطا، ووجه الشكر لعميد الكلية والوكلاء ‏ورؤساء الأقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، كما وجه شكرًا خاصا لأبنائه الطلاب￼ ‏الذين أبدعوا فيما تم عرضه من أعمال، موجهًا بضرورة تخصيص منفذ لتسويق منتجات الطلاب.￼￼



