مصرع 6 أشخاص.. قرارات مهمة للنيابة في حادث احتراق فيلا علاج الإدمان بالإسكندرية

فتحت نيابة الدخيلة، تحت إشراف المستشار محمد عبدالسلام، المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، تحقيقات موسعة، بعد مصرع 6 أشخاص إثر حريق نشب في أحد الفيلات المخصصة لعلاج الإدمان بمنطقة البيطاش، التابعة لحي العجمي، غرب الإسكندرية.





وقرر رئيس نيابة الدخيلة بالإسكندرية، المستشار محمود زغلول، ندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة الحريق ومعرفة أسبابه وتحديد بدايته ونهايته، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.





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كما قرر زغلول الاستعلام من إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية عن التراخيص الخاصة بمزاولة العلاج لفحصها، وتراخيص الأمن الصناعي ومدى اتباع اشتراطات السلامة المهنية.





كان حريقا قد نشب في فيلا مخصصة لعلاج الإدمان بمنطقة البيطاش، بحي العجمي غرب الإسكندرية، أسفر عن وفاة ٦ أشخاص، وإصابة شخص باختناق وتم اسعافه على الفور.





وتلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا، باندلاع حريق بفيلا رقم 27، بشارع 13 متفرع من شارع الحنفيه بحي العجمى، غرب المدينة، أسفر عن وفاة 6 حالات، وإصابة شخص باختناق.





وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف ورجال الحماية المدنية، وتم السيطرة على الحريق، وبعد المعاينة تبين أن الفيلا مكونة من طابقين، ومخصصة للعلاج النفسي والإدمان، ويعالج بها ٤٥ فردا.





تم تحرير محضر بالواقعة وتم إحالته للعرض على النيابة المختصة. تم نقل المتوفين إلى قسم الدخيلة مؤقتا حتى استصدار تصريح النيابة لنقلهم لمشرحة كوم الدكة.