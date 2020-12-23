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أخبار العالم

اتصال هاتفي بين ملك الأردن ونائب الرئيس الأمريكي

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 11:16 م
الملك عبد الله الثاني
الملك عبد الله الثاني ومايك بنس في لقاء سابق
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محمود نوفل
تلقي العاهل الأردني  الملك عبدالله الثاني اتصالًا هاتفيًا من نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس حيث جرى خلاله بحث الشراكة الاستراتيجية والتعاون بين البلدين، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية ‎والأردن.

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أكد وقوف الأردن إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم صمود المقدسيين، مهنئا المسيحيين في الأردن وفلسطين بالأعياد المجيدة. 

جاء ذلك  خلال اللقاء الذي عقده بمشاركة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، مع رؤساء الكنائس في الأردن والقدس، وممثلين عن أوقاف وهيئات مقدسية إسلامية عبر تقنية الاتصال المرئي. 

ومن جهته، عبر ولي العهد الأردني ، خلال اللقاء، عن دعمه لصمود الشعب الشعب الفلسطيني ومحاولات للحفاظ علي المقدسات، حيث قال: "قلوبنا دائما معكم ومع كل أهلنا في فلسطين"، منوهًا إلى أن رعاية المقدسات في القدس هي واجب ديني.

حضر اللقاء، رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومستشارة  الملك للسياسات.

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