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أخبار البلد

إصابة الإعلامية دينا عبد الكريم بفيروس كورونا

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 01:39 ص
صدى البلد
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سيد احمد
أعلنت الإعلامية دينا عبد الكريم، مقدمة برنامج "التاسعة" عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، إصابتها بفيروس كورونا.

وكتبت دينا عبد الكريم، تدوينة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "أنا اتشخصت إيجابى كورونا من السبت اللى فات وكنت مخالطة من قبلها بأسبوع لكن ماظهرش عليا أعراض.. كثر خيرها البنوتة الحلوة اللى انا اتعديت منها لأنها قالتلى لما اكتشفت بالصدفة برضه اثناء تحليل للسفر".

يذكر أن أعلنت وزارة الصحة والسكان أمس، الأربعاء، خروج 398 متعافىً من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 107961 حالة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 911 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 42 جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 127972 حالة من ضمنهم 107961 حالة تم شفاؤها، و 7209 حالة وفاة.


وأضافت: "كلنا مخالطون ومعظمنا ايجابيون واللى بيعرف بالصدفة محظوظ لأنه بيأخد احتياطاته".

وتابعت "أنا زى الفل الحمد لله ومافيش أعراض تقريبًا، لكن ده مش معناه إن الموضوع بسيط لأن رعبنا على اللى بنحبهم قاسى وسخيف ومؤذى، أنا النهاردة استعجلت وعملت المسحة التانية ومنتظرة النتيجة".

إصابة الإعلامية دينا عبد الكريم بفيروس كورونا
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