مع زيادة الإصابات بـ كورونا.. 5 وصفات طبيعية لتقوية جهاز المناعة

مع زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا يبحث كثير من الأشخاص عن المشروبات والأطعمة الصحية الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التي تساعد على التعافي من المرض وتعمل على تعزيز جهاز المناعة لمواجهة الفيروس.





كشف موقع healthline، عن بعض المشروبات والوصفات الطبيعية الغنية بالعناصر الغذائية الأساسية للصحة اليومية أو لمكافحة الفيروسات مثل البرد أو الأنفلونزا و فيروس كورونا أيضا...





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- البرتقال والجريب فروت





يحتوي هذا المشروب على الحمضيات أكثر من الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين سي، ويحتوي فيتامين سي على خصائص مضادة للأكسدة تحمي خلايا الجسم من المواد التي تضر بالجسم، يمكن أن يؤدي نقص فيتامين سي إلى ضعف الاستجابة المناعية وعدم القدرة على مكافحة العدوى بشكل صحيح.





أظهرت الأبحاث نتائج واعدة بالتسريب الوريدي لفيتامين سي كعلاج لفيروس كوفيد -19، إذا كنت مصابًا بنزلة بفيروس كورونا فقد تؤدي الجرعات العالية من فيتامين سي إلى أعراض أقل حدة وتعافيًا أسرع.





- تفاح أخضر وجزر وبرتقال

يعد الجزر والتفاح والبرتقال مزيجًا ناجحًا لمساعدة جسمك على حماية نفسه ومحاربة الالتهابات، ويمنحك التفاح والبرتقال فيتامين سي.





فيتامين أ ، وهو ضروري أيضًا لنظام المناعة الصحي ويوجد في الجزر على شكل بيتا كاروتين المضاد للأكسدة، ويحتوي الجزر أيضًا على فيتامين ب 6 الذي يلعب دورًا مهمًا في تكاثر الخلايا المناعية وإنتاج الأجسام المضادة.





- البنجر والجزر والزنجبيل والتفاح

يحتوي هذا العصير المقوي على ثلاث خضروات جذرية ستساعد جهاز المناعة لديك وتقلل من أعراض الالتهاب من البكتيريا الناتجة عن العدوى.





- طماطم

أفضل طريقة للتأكد من أن عصير الطماطم طازج ولا يحتوي على الكثير من المكونات المضافة وصنعه بنفسك، تتميز الطماطم أنها غنية بفيتامين ب 9 المعروف باسم الفولات. يساعد في تقليل خطر الإصابة بالعدوى، توفر الطماطم أيضًا كميات متواضعة من المغنيسيوم وهو مضاد للالتهابات.





- فراولة وكيوي

تعتبر الفراولة والكيوي من الخيارات الصحية الأخرى التي يمكن تضمينها في المشروبات المليئة بفيتامين سي، ويمكنك إضافة الحليب مصدرًا جيدًا للبروتين وفيتامين د، ويعاني كثيرون من نقص في فيتامين د ، الذي يوجد بشكل كبير في ضوء الشمس وبكميات أقل في المنتجات الحيوانية، تقلل المستويات الصحية التي يتم تحقيقها من خلال ضوء الشمس أو النظام الغذائي أو المكملات الغذائية من خطر الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي مثل الالتهاب الرئوي أو الأنفلونزا وفيروس كورونا.