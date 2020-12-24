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سيارات

كيفية التغلب على مشكلات الإطارات في فصل الشتاء

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 12:00 م
كيفية التغلب على
كيفية التغلب على مشكلات الإطارات في فصل الشتاء
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هند عصام
تعتبر الإطارات من أهم الأجزاء الرئيسية في تكوين السيارة، فهي صاحبة مهام الحركة والتعامل مع الطرق المختلفة، وربما تصاب الإطارات بأمور طارئة تجعلها تفقد خصائصها وقدراتها، خاصة في فصل الشتاء، وتضع قائدي السيارات أمام مواجهة خطيرة.


وفي سياق ذلك، يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أفضل النصائح للعناية بإطارات سيارتك خاصة في فصل الشتاء.


1- قياس مستوى الهواء 
مع برودة الحرارة وتغيرات الطقس، من الضروري أن يتابع قائدو السيارات مستوى الهواء الداخلي للإطار، وذلك قبل الانطلاق إلى رحلتهم لتجنب مشكلات انخفاض الهواء، والتي تنال بقوة من حالة المساعدين وأنظمة التعليق.


2- اقتناء منفاخ الطوارئ
قد ينقذك هذا الجزء الهام من موقف لا نحب أن نتعرض له، وهو انخفاض مستوى الهواء بالإطارات، فمن الممكن أن نواجه هذا الأمر في منطقة خالية من مراكز صيانة الإطارات وسط أجواء شتوية عنيفة، ومن الممكن التغلب على هذا الأمر إذا امتلكنا "منفاخ الطوارئ" ونقوم بتوصيله بكهرباء السيارة وبالإطار المراد تزويده ثم قياس مستوى الهواء بداخله بعد إعطاء أمر التفعيل.


3- الاصطفاف الأمثل 
بسبب هطول الأمطار وامتلاء العديد من المناطق بالمياه، فمن الأفضل الابتعاد عن هذه البؤر المغمورة بالمياه، وذلك حتى لا تتعرض إطارات سيارتك إلى مشكلات الرطوبة والتلف على المدى البعيد.


4- طريقة استخدام الفرامل 
اذا قابلت طرقا مبتلة فمن اللازم أن نتبع جميع احتياطات الحذر والحيطة، وذلك حتى لا تتعرض السيارة لانزلاقات عنيفة تنال من كفاءة الإطار وربما تؤدي إلى حادث تصادم عنيف، ومن الأفضل الالتزام بالسرعات المقررة واستخدام الفرامل بطريقة صحيحة.
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