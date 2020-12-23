إزاي تكشف على السيارة المستعملة قبل شرائها؟

الكثير من محبي السيارات يلجأون إلى شراء السيارات المستعملة بسبب انخفاض سعرها مقارنة بالسيارات الجديدة ، ولكن عند الشراء ينبغي عليهم معرفة بعض النصائح حتى لا يتعرضوا لخديعة من قبل البائع .
وفي هذا التقرير يقدم موقع "صدى البلد" أهم النصائح للكشف جيدا على السيارات المستعملة .
1-قد تختلف درجة الطلاء عن طريق ظهور طلاء متقطع أو غير مطابق أو وجود طلاء زائد عند فتحات السيارة ، وهذا الامر يشير إلى وجود تلف في هيكل السيارة .
2-وجود مصابيح غير متطابقة يشير إلى وجود اختلاف من حيث الشكل الخارجي ، والحالة في المصابيح وهذا يعني أن السيارة قد تعرضت لحادث .
3-يجب أن تفحص زجاج السيارة الامامي جيدا ، فإذا وجدت تصدعات أو تشققات فإن ذلك يدل على احتمال تعرض السيارة لحادث .
4-صعوبة غلق الأبواب ، أو غطاء المحرك يؤكد على وجود خلل ناتج عن تعرضها لالتواء بسبب حادث تصادم .
5- إذا وجدت أماكن للحام في هيكل السيارة فهذا يستدعي إعادة التأكيد على الفواصل الموجودة بالسيارة ، وهل هي متأثرة بحادث أم لا ؟
6-فشل إضاءة لمبة الوسادة الهوائية في لوحة القيادة يؤكد دائما على وقوع حادث ، وإذا كنت ترغب في شرائها بعد ذلك يجب استبدالها.
وفي هذا التقرير يقدم موقع "صدى البلد" أهم النصائح للكشف جيدا على السيارات المستعملة .
1-قد تختلف درجة الطلاء عن طريق ظهور طلاء متقطع أو غير مطابق أو وجود طلاء زائد عند فتحات السيارة ، وهذا الامر يشير إلى وجود تلف في هيكل السيارة .
2-وجود مصابيح غير متطابقة يشير إلى وجود اختلاف من حيث الشكل الخارجي ، والحالة في المصابيح وهذا يعني أن السيارة قد تعرضت لحادث .
3-يجب أن تفحص زجاج السيارة الامامي جيدا ، فإذا وجدت تصدعات أو تشققات فإن ذلك يدل على احتمال تعرض السيارة لحادث .
4-صعوبة غلق الأبواب ، أو غطاء المحرك يؤكد على وجود خلل ناتج عن تعرضها لالتواء بسبب حادث تصادم .
5- إذا وجدت أماكن للحام في هيكل السيارة فهذا يستدعي إعادة التأكيد على الفواصل الموجودة بالسيارة ، وهل هي متأثرة بحادث أم لا ؟
6-فشل إضاءة لمبة الوسادة الهوائية في لوحة القيادة يؤكد دائما على وقوع حادث ، وإذا كنت ترغب في شرائها بعد ذلك يجب استبدالها.