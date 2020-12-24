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أخبار العالم

ارتفاع قياسي في إصابات ووفيات كورونا بألمانيا

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 08:39 ص
فيروس كورونا في ألمانيا
فيروس كورونا في ألمانيا
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شريف سيد
أعلن معهد روبرت كوخ، اليوم الخميس، تسجيل 32 ألفا و195 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في ألمانيا.


كما سجل المعهد رقما قياسيا جديدا في عدد الوفيات بألمانيا، حيث سجل 802 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية بسبب الفيروس.


وبذلك يكون إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في ألمانيا مليونا و857 ألفا و115 إصابة، وعدد الوفيات 28 ألفا و770 حالة وفاة.


فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الأربعاء، أن إصابات كورونا الأسبوعية سجلت أعلى مستوى منذ بدء الجائحة، وأن نصف الإصابات تم تسجيلها في الأمريكتين.


وقالت المنظمة، التي يقع مقرها في جنيف في تقريرها الوبائي الأسبوعي، إن الحالات الجديدة زادت 6% أو 4.6 مليون في الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر.


وزادت الوفيات الجديدة 4% أو حوالي 79 ألفًا في نفس الفترة.


كما أشارت البيانات إلى استمرار اتجاه تزايد الإصابات هذا الشهر مع بدء عمليات التطعيم في بعض البلدان.
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