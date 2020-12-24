ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

تصل إلى 200 جنيه.. حوافز تميز للموظفين بـ قانون الخدمة المدنية

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 09:38 ص
العلاوات
العلاوات
Advertisements
عبد الرحمن سرحان
نص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 على إمكانية صرف علاوات تشجيعية وحافز تميز، وذلك بخلاف العلاوة الدورية المقررة بالقانون والمحدد بنسبة 7% على الأقل.

ويمنح حافز التميز العلمي، والذي يصل إلى 200 جنيه، للأشخاص الحاصلين على درجات علمية حددها القانون، كما تمنح العلاوة التشجيعية للموظفين الأكفاء، بشرط ألا تزيد عن مرة كل 3 أعوام.

ونصت المادة 38 من قانون الخدمة المدنية، على: يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة (٥%) من أجره الوظيفى, وذلك طبقًا للشروط الآتية:

١ - أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين
٢ - ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.
٣ - ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على (١٠%) من عدد الموظفين فى وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حده، فإذا كان عدد الموظفين فى تلك الوظائف أقل من عشرة, تُمنح العلاوة لواحد منهم.

كما يستحق الموظف الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمى. ويمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على الأقل, أو على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف حافز تميز آخر إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.

ويكون حافز التميز العلمى المشار إليها بنسبة (٧%) من الأجر الوظيفى، أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر:

٢٥ جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.
٥٠ جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل عالٍ.
٧٥ جنيهًا شهريًا لمن يحصل على دبلومة مدتها سنتين دراسيتين على الأقل.

١٠٠ جنيهًا شهريًا لمن يحصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها, أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منها سنة دراسية على الأقل.

٢٠٠ جنيهًا شهريًا لمن يحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها. وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح حافز التميز, على ألا يجوز منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بشاير 2021.. زيادة مرتبات المعلمين وأجور الموظفين وأصحاب المعاشات.. تفاصيل

زيادتان في عام واحد.. مفاجأة في رواتب المعلمين 2021

بشرى سارة.. صرف علاوات للموظفين وحافز إضافي في هذا الموعد

بعد نفي الحكومة تجميدها.. قيمة العلاوة الدورية للموظفين وموعد صرفها

ترشيحاتنا

دعاء الخوف.. العلاج الرباني للقضاء على القلق والتوتر

في ذكرى ميلاده.. تعرف على حقيقة إصابة محمد فريد بمرض السرطان

فيديوجراف.. ماذا قالت العرافة العمياء عن عام 2021؟

موسيماني لديه خبرات كبيرة.. مدرب الترجي يختار الفرق المرشحة للفوز بدوري أبطال أفريقيا

ريكاردو عن محمد صلاح: ذكي جدا ومن طراز أوروبي

منطقة الشرق الأوسط تتخطى الموجة الثانية من فيروس كورونا.. يتصدر نشرة أخبار صباح البلد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من ماركة عالمية شهيرة.. اكتشاف علبة شوكولاتة عتيقة عمرها 120 عاما.. هذه قصتها

بعد فضح خيانتها على فيسبوك.. زوج يقتل زوجته وابنيه رميا بالرصاص

ضحى بحياته دون تردد.. مراهق يلقى حتفه غرقا بعد إنقاذ شقيقه من موت وشيك