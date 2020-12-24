تيليجرام يطلق ميزة الدردشات الصوتية للمجموعات.. إليك كيفية استخدامها

أعلنت خدمة التراسل الفوري تيليجرام Telegram ، عن إطلاق ميزة جديدة ضمن تحديثها الأخير، والذي يتيح للمجموعات بمنصتها إمكانية إجراء الدردشات الصوتية الجماعية المستمرة التي يمكن للأعضاء الانضمام إليها ومغادرتها كما يحلو لهم.





وبحسب ما ذكره موقع "zeenews"، تعمل ميزة الدردشات الصوتية الجديدة بتطبيق " تيليجرام " بطريقة شبيهه بالقنوات الصوتية على تطبيقات مثل Discord، والتي توفر للمستخدمين مكالمة جماعية مستمرة يمكنهم الانضمام إليها أو المغادرة في أي وقت.









وتعمل غرف الدردشات الصوتية العاملة دائمًا بالتوازي مع الاتصالات القائمة على النصوص والوسائط، مما يضيف طبقة حية من المحادثات المؤقتة إلى المجموعة، كما يمكن استخدامها كمساحات مكتبية افتراضية للفرق أو صالات غير رسمية لأي مجتمع.





وتحتوي مجموعات "تيليجرام" ذات الدردشات الصوتية النشطة على شريط خاص في الجزء العلوي يظهر من يتحدث في الوقت الحالي وحتى مدى ارتفاع صوته، وسيظهر لمستخدمي أندرويد عبارة "دردشة صوتية" أعلى المجموعات الجماعية عندما تكون المكالمة نشطة.





وكما تظهر الميزة الجديدة عدد المشاركين النشطين في المكالمة، وسيحتاج المستخدم ذا كان يرغب في الانضما لدردشة صوتية نشطة، إلى النقر على زر "الانضمام" للدخول، وعلى غرار تطبيق "زووم" سيتم كتم صوت افتراضيًا عند بدء الدردشة، ولكن يمكن للمستخدمين إلغاء كتم الصوت أو الضغط باستمرار على زر "الميكروفون" للتحدث.





وبمجرد الانضمام إلى المحادثة الصوتية، يمكنك للمستخدم التنقل بحرية ضمن التطبيق وتصفح الدردشات الأخرى وإرسال الرسائل، ويمكن لمستخدمو "تيليجرام" على هواتف أندرويد استخدام واجهة المستخدم العائمة على مستوى النظام، والتي تعرض عناصر التحكم بالميكروفون ومن يتحدث حاليا، إلى جانب ميزات الاتصال الرئيسية مثل كتم الصوت ومكبر الصوت وزر إنهاء المكالمة التي يمكن الوصول إليها في جميع الأوقات.





ولإنشاء محادثة صوتية جديدة مع جهات الاتصال المتصلة بالإنترنت أو دعوة المزيد من الأشخاص، حيث تستوعب المحادثات الصوتية آلاف من المشاركين، يمكن لمسئولى المجموعات فتح الملف التعريفي لمجموعاتهم على تطبيق "تيليجرام" والنقر على الثلاث نقاط الأفقية أعلى الشاشة لفتح المزيد من الخيارات ومن القائمة المنسدلة حدد "بدء الدردشة الصوتية".