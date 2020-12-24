التمثيل التجاري: توقيع اتفاقية مشاركة مصرية بريطانية تدخل حيز التنفيذ يناير 2021

قال الدكتور أحمد مغاوري، رئيس قطاع التمثيل التجاري، إنه تم عقد مفاوضات مع المملكة المتحدة لتوقيع اتفاقية مشاركة مصرية بريطانية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي، حيث تم توقيعها بالأحرف الأولى يوم 5 ديسمبر 2020، وأنه من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اول يناير 2021.

وأشار إلى أن الاتفاقية الجديدة تمثل إطارًا مهمًا لضمان استمرار المعاملة التجارية التفضيلية لمنتجات البلدين حيث تتضمن ذات المزايا التجارية التي توفرها اتفاقية المشاركة المصرية الاوربية التي سيؤدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى انتهاء أثرها بالنسبة لبريطانيا .

وأضاف مغاوري خلال اجتماعه بالمجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إنه وفقا للاتفاق فإن الجانبين تعهدا بالعمل سويا لتحقيق قدر أكبر من التحرير للتجارة فى السلع الزراعية خلال الفترة القصيرة القادمة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون المشترك بين السلطات الجمركية في البلدين بهدف التخلص من الممارسات التي تعرقل حركة التجارة وكذلك العمل على تدفق رءوس الأموال والخبرات التكنولوجية البريطانية إلى مصر.

كما كشف رئيس التمثيل التجاري، عن خطه الجهاز لوضع خطط عمل و رؤى لإمكانيات نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الخارجية في الفترة الحالية والتي يصعب فيها تنفيذ بعثات وأسابيع تجاريه أو إقامة معارض متخصصة .

وقاا إن وزارة الصناعة والتجارة بصدد دراسة مقترح بشأن انشاء مركز تجارى لتسويق المنتجات المصرية من أجهزة كهربائية وملابس جاهزة وغيرها من المنتجات التي تلائم السوق السوداني من حيث الجودة والسعر.

وأضاف إن هناك عدد آخر من المقترحات يتم دراستها لإقامة عدد من المراكز التجارية الأخرى في كل من كينيا وتنزانيا و توجو والسنغال الكاميرون ونيجيريا وموزمبيق وذلك بالتعاون مع وزارة النقل وقطاع الأعمال العام وهيئه قناة السويس موضحا أنه يتم استهداف عددا آخر من الدول من وراء انشاء مراكز تجاريه في الدول الثمانية المشار إليها سالفًا.

وكشف مغاوري أنه يجرى حاليا التفاوض مع العراق والتي جمدت العمل باتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى مما ترتب عليه وقف الإعفاءات الجمركية، قال انه يتم التفاوض للتوصل إلي قائمه بيضاء من السلع المقترح اعفائها من الرسوم الجمركية عند تصديرها للعراق.