تعليمات عاجلة من التعليم بشأن رسوم تأمين تابلت طلاب الثانوي

أصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات عاجلة لمديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس الثانوية بكافة أنواعها (عام ، رسمي لغات ، خاص ، وخدمات) بالتنبيه على الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية بالإدارة بضرورة سداد رسوم التأمين على أجهزة التابلت بمكاتب البريد المصري على مستوى الجمهورية، وذلك حرصًا على استمرار التغطية التأمينية للأجهزة في حالة الفقد أو التلف أو الاصلاح وذلك على النحو التالي :





-طلاب الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2020/2021 سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الأولى

- طلاب الصف الثاني الثانوي للعام الدراسي 2020/2021 سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثانية

- طلاب الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2020/2021 سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثالثة لمن سدّد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثانية

- المعلمين والقائمين على العملية التعليمية بالمديرية أو الادارة التعليمية أو المدارس سداد قسط التأمين المستحق حتى السنة الثالثة التأمينية.

وفي حالة عدم الالتزام بسداد قسم التأمين يسقط حق الطالب او المعلم في التغطية التأمينية ويلتزم بسداد قيمة الجهاز كاملا في حالة الفقد ، وقيمة الإصلاح في حالة الكسر أو الأعطال.



