تعليمات عاجلة من التعليم بشأن رسوم تأمين تابلت طلاب الثانوي

أصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات عاجلة لمديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس الثانوية بكافة أنواعها (عام ، رسمي لغات ، خاص ، وخدمات) بالتنبيه على الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية بالإدارة بضرورة سداد رسوم التأمين على أجهزة التابلت بمكاتب البريد المصري على مستوى الجمهورية، وذلك حرصًا على استمرار التغطية التأمينية للأجهزة في حالة الفقد أو التلف أو الاصلاح وذلك على النحو التالي :
-طلاب الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2020/2021 سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الأولى
- طلاب الصف الثاني الثانوي للعام الدراسي 2020/2021 سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثانية
- طلاب الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2020/2021 سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثالثة لمن سدّد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثانية
- المعلمين والقائمين على العملية التعليمية بالمديرية أو الادارة التعليمية أو المدارس سداد قسط التأمين المستحق حتى السنة الثالثة التأمينية.
وفي حالة عدم الالتزام بسداد قسم التأمين يسقط حق الطالب او المعلم في التغطية التأمينية ويلتزم بسداد قيمة الجهاز كاملا في حالة الفقد ، وقيمة الإصلاح في حالة الكسر أو الأعطال.
وكان قد أعلن مجلس الوزراء أن الحكومة المصرية حاليا ، تبحث الخطوات التنفيذية لمشروع توطين صناعة أجهزة الحاسب اللوحي المدرسيّ "التابلت
يأتي ذلك ، انطلاقا من رؤية وتوجيهات القيادة السياسية بتوطين هذه الصناعة المهمة، تحقيقا لأهداف العملية التعليمية التي تقوم أولى خطوات تطويرها على الاستعانة بالثورة التكنولوجية.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم ، أن الدولة مهتمة جدا بتوطين تصنيع التابلت في مصر والاستثمار في التكنولوجيا.
وقال وزير التربية والتعليم : لقد اشترينا في 2018 حوالي 750 ألف تابلت لأول دفعة في اولى ثانوي ، ثم كررنا هذه العملية على دفعتين تاليتين ، ليصبح الان طلاب المرحلة الثانوية بصفوفها الثلاثة والبالغ عددهم مليونا و800 ألف معهم أجهزة تابلت.
وأضاف وزير التربية والتعليم ، أنه لذلك كان من الحكمة ان تستثمر مصر في توطين هذه الصناعة و تربي كوادر من الشباب يستطيعون العمل في هذا المجال ، فطلبنا من الشركات الدولية التي نتعامل معها ان يكون لها على ارض مصر مصانع للتابلت ، بحيث لا نحتاج إلى استيرادها من الخارج ، على أن يعمل بها الأجيال التي تتعلم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية الجديدة بالتعاون مع هذه الشركات الدولية ، خاصة أننا في الفترة المقبلة سنحتاج لاجهزة اكثر لطلاب الجامعات والمدارس.
وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن الشركات الأجنبية ستتعاون مع الجهات المعنية في مصر في هذا الشأن ، وبقدر الامكان كل الجهات المعنية بالصناعة المصرية سيكون لها دور
وقال الدكتور طارق شوقي : كنا نريد ان نرسل علماءنا واساتذتنا المصريين ليعملوا في هذه الشركات في الدولة الأم للحصول على المزيد من الخبرة ، لافتًا إلى أنه وفقا للخطة الموضوعة فمن المقرر أنه في خلال 3 سنوات أن يكون نسبة المكون المحلي في اجهزة تابلت التعليم 60% ، مؤكدًا أن هذه محاولة جادة جدا لتوطين هذه الصناعة.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن ، معظم أجهزة التابلت المتاحة في الاسواق الان تأتي من امريكا او كوريا او الصين ، وبالتالي ما تفعله مصر الآن من دعوة لهذه الشركات الدولية لتأتي على أرض مصر خطوة رائعة.
وقال وزير التربية والتعليم ، إن تحرك الدولة المصرية في إجراءات توطين صناعة تابلت التعليم في مصر بدأ منذ 3 سنوات ، وعقدنا 15 اجتماعا في هذا الشأن لإنهاء المفاوضات اللازمة.
وأكد وزير التربية والتعليم أن بناء مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر جزء من الاتفاق المنعقد مع الشركات الدولية ، بحيث يعملوا في مصانع التابلت المبنية على أرض مصر ، لضمان تخريج مئات الشباب المدرب على التعامل مع الصناعة الجديدة.