عشان نكون أحسن.. اللجنة العلمية لمواجهة كورونا: جايين علشان نشوف لسه هنعمل إيه للمصريين

قال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا: "إحنا مش جايين النهارده علشان نقول إحنا عملنا إيه، لكن إحنا جايين علشان نشوف لسه هنعمل إيه للمصريين".





وأضاف "حسنى"، خلال مؤتمر صحفي لوزارة الصحة لوزارة الصحة بشأن جهود اللجنة العملية فى إصدار بروتوكولات علاج كورونا، أن القادم بشأن دور اللجنة العلمية لمواجهة كورونا سيكون نجاحا أكبر، موضحا أنه ومنذ أول حالة مصرية يوم 14/2 كان هناك تحدٍ كبير لهم.





وأوضح أنه خلال أول حالة إصابة كورونا فى مصر كانت اللجنة لا تستطيع أن توفر العلاج، لكن مع التشكيل الذى قامت به وزيرة الصحة تم مواجهة هذا التحدي، وهو وضع بروتوكول علاج لكورونا.





وعقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اجتماعًا، يوم الثلاثاء، مع اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" برئاسة الدكتور حسام حسني، ‏لمناقشة مستجدات بروتوكولات علاج فيروس كورونا المستجد والوضع الوبائي لمصر.





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حضر الاجتماع كل من الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة، وأعضاء اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا "الدكتورة جيهان العسال، والدكتورة نهى عاصم، والدكتور أكرم عبد الباري، والدكتور أحمد شوقي،والدكتور أمين عبد الباقي، والدكتور حمدي إبراهيم، والدكتور وجدي أمين"، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان. ‏





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة ناقشت مع اللجنة العلمية مستجدات بروتوكولات علاج فيروس كورونا المستجد، وما تضمنه من اعتماد أدوية جديدة أكثر فاعلية في علاج المصابين، مشددة على ضرورة صرف علاج فيروس كورونا المستجد، والجرعات المحددة لحالات العزل المنزلي وفقًا للبروتوكولات العلمية المحدثة الخاصة بوزارة الصحة.



