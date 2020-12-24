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الصحة: بروتوكول علاج فيروس كورونا مصري 100%

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 12:49 م
حسام حسني، رئيس اللجنة
حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا
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إسراء صبري
قال حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن مصر واجهت الكثير من التحديات خلال الفترة الماضية، معقباً: "عمرنا ما هنكون راضيين عن اللي بنعمله.. عشان هدفنا هو عدم إصابة أي مواطن بفيروس كورونا". 

وأضاف "حسني" خلال المؤتمر الصحفي المنعقد منذ قليل، أن دواء الريمديسفير لاقى ردودًا من كل الدول، إلا أن مصر لم تنصاع وراء تلك الأقاويل، وقررنا إجراء الأبحاث من أجل التأكد من صحته، وبالفعل أثبتنا مدى تأثيره على صحة المواطنين. 

وأوضح أن وزارة الصحة قامت بأكبر دور خلال أزمة كورونا وهو دراسة الأدوية ومدى إيجابيتها، معقبًا: "قمنا بإنشاء مركز أبحاث للتأكد من فاعلية الأدوية". 

وتقدم رئيس اللجنة بالشكر لكل صانعي الدواء في مصر، معقبا: "بروتوكول العلاج أصبح يصنع في مصر بنسبة 100%، مصر مازالت وستظل الدولة الرائدة، معقبًا: "قريب نستطيع أن نتخطى الأزمة". 

وأكد أن هناك العديد من الدول العربية التي تتواصل مع وزارة الصحة باستمرار من أجل توفير بعض الأدوية الخاصة بكورونا. 
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