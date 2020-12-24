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محافظات

غلق وتشميع 7 مراكز دروس خصوصية ورفع 572 حالة اشغالات بالبحيرة

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 01:45 م
غلق وتشميع 7 مراكز
غلق وتشميع 7 مراكز دورس خصوصية
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أسماء الجنبيهى

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة كافة الإشغالات التي تعوق الحركة المرورية واستمرار الحملات الرقابية والتفتيشية على المقاهي والكافتيريات وغلق مراكز الدروس الخصوصية للتأكد من .مدى الالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد ومنع التجمعات حفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

في نفس السياق  نفذت الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، اليوم الخميس، حملات مكثفة بالتنسيق مع قسم الإشغالات وشرطة المرافق أسفرت عن الآتي:-

- رفع 500 حالة إشغال مخالف بمدينة دمنهور .

- رفع 30 حالة إشغال ما بين ثابت ومتحرك بمركز بدر.

- رفع 42 حالة إشغال من أمام المستشفى العام وشارع ترعة صدقي بالمحمودية.

- إزالة الاشغالات والفروشات المخالفة بعدد من شوارع كفر الدوار.

- غلق وتشميع عدد ٤  قاعات أفراح بقرى شابور وكفر سلامون وكذلك غلق ٤ مراكز للدروس الخصوصية  بمركز كوم حمادة.

- غلق عدد ٢ سنتر دروس بمركز ومدينة شبراخيت لمخالفتهم القوانين واللوائح المعمول بها فى هذا الشأن.

- غلق وتشميع خمس مراكز تعليمية بكفر الدوار.


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غلق وتشميع 7 مراكز دروس خصوصية ورفع 572 حالة اشغالات بالبحيرة
غلق وتشميع 7 مراكز دروس خصوصية ورفع 572 حالة اشغالات بالبحيرة
غلق وتشميع 7 مراكز دروس خصوصية ورفع 572 حالة اشغالات بالبحيرة
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