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رياضة

دقيقة حداد فى مباراة دجلة وسموحة على وفاة رئيس الزمالك

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 01:18 م
أحمد البكري
أحمد البكري
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يسري غازي
قررت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد وقوف لاعبي وادى دجلة وسموحة فى مباراة الليلة بالدورى الممتاز دقيقة حداد على وفاة المستشار أحمد البكرى الذى وافته المنية صباح اليوم الخميس بأحد المستشفيات متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وتوفى صباح اليوم، الخميس، المستشار أحمد البكري، رئيس اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شئون الزمالك، بعد صراع مع فيروس كورونا.

وكان المستشار البكري، رئيس محكمة استئناف القاهرة، دخل العناية المركزة أكثر من مرة للعلاج من فيروس كورونا بمستشفى العزل بالعجوزة.

وتولى البكري رئاسة الزمالك بقرار من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة عقب قرار وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى بإيقاف واستبعاد مجلس إدارة النادي المنتخب برئاسة المستشار مرتضى منصور بعد إحالة المخالفات المالية التى رصدها تقرير لجان التفتيش لنيابة الأموال العامة.

وتولت اللجنة القضائية المكلفة من ثلاثة مستشارين برئاسة أحمد البكري وعضوية المستشار هشام إبراهيم والمستشار محمد عطية قبل أن يستقيل ويتم تعيين المستشار عماد عبد العزيز بديلا له لأمور الإدارة فى الزمالك لحين انتهاء تحقيقات النيابة فى مخالفات المجلس المنتخب أو انتهاء مدة مجلس الإدارة القانونية والدعوة لجمعية عمومية عادية لانتخاب مجلس إدارة جديد.

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