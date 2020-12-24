الخشت يكرم اتحاد طلاب جامعة القاهرة السابق بالكامل

بعد الإعلان عن أسماء الفائزين ب منصب رئيس اتحاد جامعة القاهرة ونائبه ، قام الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة بتكريم اتحاد جامعة القاهرة للعام السابق بالكامل .





وهنأ الدكتور محمد الخشت، الطلاب الفائزين في الانتخابات الطلابية، ووجههم إلى تنفيذ أنشطة طلابية ومسابقات "أونلاين" يستفيد منها جميع الطلاب، خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، وتوسيع دور الاتحاد للمساهمة في الانتقال نحو عصر تعليمي جديد.





وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن مصر لن تتقدم إلا بوعي شبابها وتنمية قدراتهم على ممارسة أرقى درجة من الفكر الديمقراطي، وهي الديموقراطية التشاركية، قائلًا إن الممارسة الديمقراطية التشاركية أحد أهم أهدافنا.



