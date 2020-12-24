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تعليم

الخشت يكرم اتحاد طلاب جامعة القاهرة السابق بالكامل

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 01:35 م
رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة
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مريم عزت - عدسة : ندى حمدي
بعد الإعلان عن أسماء الفائزين ب منصب رئيس اتحاد جامعة القاهرة ونائبه ، قام الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة بتكريم اتحاد جامعة القاهرة للعام السابق بالكامل .

وهنأ الدكتور محمد الخشت، الطلاب الفائزين في الانتخابات الطلابية، ووجههم إلى تنفيذ أنشطة طلابية ومسابقات "أونلاين" يستفيد منها جميع الطلاب، خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، وتوسيع دور الاتحاد للمساهمة في الانتقال نحو عصر تعليمي جديد.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن مصر لن تتقدم إلا بوعي شبابها وتنمية قدراتهم على ممارسة أرقى درجة من الفكر الديمقراطي، وهي الديموقراطية التشاركية، قائلًا إن الممارسة الديمقراطية التشاركية أحد أهم أهدافنا.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، لاتحاد الطلاب الجديد أن الجامعة ستقدم الدعم الكامل والتسهيلات التي يتطلبها دورهم الجديد، بهدف تحفيز الطلاب وصقل مواهبهم الإبداعية ودعم روح التنافس بينهم، مشيرًا إلى أن الجامعة أطلقت عددًا من المسابقات الثقافية والفنية والعلمية أونلاين خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي وشارك فيها عدد كبير من الطلاب.
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