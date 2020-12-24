ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فرجاني ساسي ينعى رئيس نادي الزمالك : إنا لله وإنا إليه راجعون

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 02:11 م
صدى البلد
Advertisements
منار نور
نعى فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك ، المستشار أحمد بكرى رئيس نادي الزمالك ، في وفاته صباح اليوم بعد ضراع مع المرضي . 

ونشر فرجاني ساسي عبر خاصية الاستوري انستجرام ، وعلقت قائله : " إنا لله وانا إليه راجعون " . 

توفى صباح اليوم، الخميس، المستشار أحمد البكري، رئيس اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شئون الزمالك، بعد صراع مع فيروس كورونا.

وكان المستشار البكري، رئيس محكمة استئناف القاهرة، دخل العناية المركزة أكثر من مرة للعلاج من فيروس كورونا بمستشفى العزل بالعجوزة.

وتولى البكري رئاسة الزمالك بقرار من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة عقب قرار وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى بإيقاف واستبعاد مجلس إدارة النادي المنتخب برئاسة المستشار مرتضى منصور بعد إحالة المخالفات المالية التى رصدها تقرير لجان التفتيش لنيابة الأموال العامة.

وتولت اللجنة القضائية المكلفة من ثلاثة مستشارين برئاسة أحمد البكري وعضوية المستشار هشام إبراهيم والمستشار محمد عطية قبل أن يستقيل ويتم تعيين المستشار عماد عبد العزيز بديلا له لأمور الإدارة فى الزمالك لحين انتهاء تحقيقات النيابة فى مخالفات المجلس 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وفاة رئيس نادى الزمالك بعد صراع مع كورونا

بعد وفاة بكري.. المستشار هشام إبراهيم رئيسا لنادي الزمالك مؤقتا

اتحاد الكرة ينعي وفاة رئيس نادي الزمالك

هاني حتحوت ينعي وفاة رئيس نادى الزمالك بعد صراع مع كورونا

طاب منامك الطويل.. تعليق مؤثر من ابنة رئيس الزمالك بعد وفاته بكورونا

المقاولون العرب ينعى رئيس نادي الزمالك: ألهم الله أسرته الكريمة الصبر والسلوان

ترشيحاتنا

الخيانة قاسية.. ابنة أصالة تدعمها بعد صورة طارق العريان المثيرة للجدل

موديرنا تعلن خبراً ساراً عن فعالية لقاحها ضد سلالة كورونا الجديدة

تفاصيل الساعات الأخيرة فى حياة رئيس الزمالك قبل وفاته بكورونا

انفراد.. تفاصيل عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

الأمم المتحدة تعترف باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان وترفض اتفاق أردوغان والسراج

بعد 5 أشهر.. إسدال الستار على جثة شادي عبدالله غريق شاطئ النخيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجمبسوت أسود .. ابنة فيفي عبده تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

تعرف على سعر و مواصفات فورد ايكو سبورت 2021 | صور

بالأسعار والمواصفات.. صاحبة التصميم العملاق فولفو XC60 موديل 2021.. صور