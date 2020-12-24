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تعليم

رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة الجديد يكشف لـ صدى البلد تفاصيل خطته فى المرحلة القادمة

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 02:30 م
رئيس اتحاد الطلاب
رئيس اتحاد الطلاب
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مريم عزت
كشف مؤمن أشرف رئيس اتحاد جامعة القاهرة ، عن خطته التى سيتم تنفيذها خلال الفتره القادمة .

قال مؤمن أشرف من خلال تصريح لـ«صدى البلد » ، إن هدفه هو حل المشكلات التى تواجه الطلاب بكل الطرق من توصيل صوت الطلاب الى أساتذة الجامعة .

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وأضاف " مؤمن " ، أن من ضمن الخطة التى قام بأعدادها هى عودة الانشطة الطلابية من جديد بعد توقفها بسبب فيروس كورونا .

وأشار إلى أنه سيقوم بإعداد حملات توعية للطلاب خاصة بعد انتشار فيروس كورونا بشكل كبير من جديد ، للحفاظ على صحة وسلامة الجميع من الاصابة  وفى حاله الرجوع للدراسة اونلاين لم يتوقف عن التواصل مع الطلاب ولكن سيتم التواصل من خلال المنصة الالكترونيه لجامعة القاهرة ، والمواقع الخاصة بالكليات .
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