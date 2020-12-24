رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة الجديد يكشف لـ صدى البلد تفاصيل خطته فى المرحلة القادمة

كشف مؤمن أشرف رئيس اتحاد جامعة القاهرة ، عن خطته التى سيتم تنفيذها خلال الفتره القادمة .





قال مؤمن أشرف من خلال تصريح لـ«صدى البلد » ، إن هدفه هو حل المشكلات التى تواجه الطلاب بكل الطرق من توصيل صوت الطلاب الى أساتذة الجامعة .





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وأضاف " مؤمن " ، أن من ضمن الخطة التى قام بأعدادها هى عودة الانشطة الطلابية من جديد بعد توقفها بسبب فيروس كورونا .



