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رياضة

إزالة لافتات مرتضى منصور من الزمالك مقابل 5 ملايين جنيه

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 03:02 م
لافتات مرتضى منصور
لافتات مرتضى منصور
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منتصر الرفاعي
تلقت اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شئون الزمالك بشكل مؤقت عرضًا من إحدى شركات الإعلانات لوضع اعلاناتها في المكان الذي توضع به لافتات شكر أعضاء الجمعية العمومية والعاملين لمرتضى منصور، رئيس النادي المعزول، ومجلسه بقرار من وزارة الشباب والرياضة، وذلك على البوابات المطلة على شارع 26 يوليو المواجه لمبنى الوزارة ونادي الترسانة .

وعلم "صدى البلد" أن إزالة لافتات مرتضى منصور ووضع إعلانات تجارية بدلا منها وفقا للعرض المقدم لمسئولي اللجنة القضائية سيمنح خزينة القلعة البيضاء 5 ملايين جنيه.

وتدرس اللجنة القضائية العرض الذى قدم لها خلال الأيام الماضية مع لجنة التسويق التي يترأسها خالد أحمد رفعت العرض المقدم لها من شركة الإعلانات، خاصة في ظل رغبتها في إنعاش خزينة الزمالك بأي أموال لسداد مستحقات اللاعبين وتوفير مقدم عقد فرجاني ساسي.

وتوفى صباح اليوم الخميس المستشار أحمد البكري، رئيس اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شئون الزمالك، بعد صراع مع فيروس كورونا.


وكان المستشار البكري رئيس محكمة استئناف القاهرة، دخل العناية المركزة أكثر من مرة للعلاج من فيروس كورونا بمستشفى العزل بالعجوزة.


وتولى البكري رئاسة الزمالك بقرار من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة عقب قرار وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى بإيقاف واستبعاد مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور بعد إحالة المخالفات المالية التي رصدها تقرير لجان التفتيش لنيابة الأموال العامة.


وتولت اللجنة القضائية المكلفة من ثلاثة مستشارين برئاسة أحمد البكري وعضوية المستشار هشام إبراهيم والمستشار محمد عطية قبل أن يستقيل ويتم تعيين المستشار عماد عبد العزيز بديلا له لأمور الإدارة فى الزمالك لحين انتهاء تحقيقات النيابة فى مخالفات المجلس المنتخب أو انتهاء مدة مجلس الإدارة القانونية والدعوة لجمعية عمومية عادية لانتخاب مجلس إدارة جديد.

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