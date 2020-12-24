مجلس جامعة الأزهر عن اليوم الدولي للأخوة الإنسانية: تتويج لجهود الإمام الأكبر والبابا فرانسيس

أشاد مجلس جامعة الأزهر اليوم في اجتماعه برئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، بقرار الأمم المتحدة باعتماد يوم٤ فبراير يومًا دوليًّا للأخوة الإنسانية، جاء ذلك بحضور فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات.





ودعا مجلس الجامعة جميع الكليات بالمشاركة في هذا اليوم؛ بوصفه تتويجًا لجهود فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والبابا فرانسيس نحو نشر السلام والأمن والأمان في مختلف دول العالم، إضافة إلى نبذ كل دعاوى العنف والتطرف.





جدير بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في دورتها الخامسة والسبعين، ذكرى توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية، التي وقعت في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في يوم٤ فبراير العام قبل الماضي يومًا دوليًّا للأخوة الإنسانية، داعية جميع الدول الأعضاء بالمنظمة ومنظمات المجتمع المدني الحكومية والغير حكومية للاحتفال به بداية من العام القادم2021م من خلال حشد جهود المجتمع الدولي؛ لتعزيز ثقافة السلام والاندماج والتفاهم والتضامن في هذا اليوم من كل عام.





وأشادت الجمعية العمومية للأمم المتحدة الدول الأعضاء بجهود الرمزين، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، في تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات التي توجت بتوقيع الوثيقة التاريخية، ونَصَّ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة على أن اعتماد الرابع من فبراير من كل عام "يوما دوليا للأخوة الإنسانية"



