للحد من كورونا... حملات لضبط الأسواق وتطبيق الإجراءات الاحترازية بالإسكندرية

قاد اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة، اليوم، حملة مكبرة بنطاق حي المنتزة ثان برئاسة اللواء أشرف بهجت رئيس الحي وذلك لضبط الأسواق واستعادة الانضباط وردع المخالفين، ومجابهة انتشار فيروس كورونا

وتوجهت الحملة إلى شارع ٢٥ مزلقان البحرية بطوسون وشملت التفتيش على عدد من الكافيهات والمطاعم والمنشآت التجارية بنطاق الحى، وتم التحفظ على كميه من اللحوم المصنعة مجهولة المصدر لإعدامها بعد العرض على النيابة وعمل قضية بها .وايضا التحفظ على كمية من الالبان المصنعة بدون تاريخ صلاحية ومتغيرة الخواص.





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وخلال الحملة تم إعدام كميات من المنتجات مجهولة المصدر ،والتالفة، ومتغيرة الخواص، والغير صالحة للاستهلاك الآدمى، كما تم التحفظ على بعض العينات من المواد الغذائية لفحصها والتأكد من سلامتها للإستخدام الآدمي حفاظا على سلامة المواطنين.





وأسفرت الحملة ايضا عن رفع الاشغالات والتحفظ على عدد من المضبوطات التي تشغل حرم الطريق العام فضلا عن إزالة كافة التند والسقائف المخالفة.





يأتي هذا تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بتكثيف ومواصلة الحملات لضبط الأسواق والالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩".





جاء ذلك بحضور ومعاونة الجهات المختصة المتمثلة فى ( الطب البيطرى، مديرية الشئون الصحية بالمنتزه، الإدارة العامة للرصد البيئى بالمحافظة، مديرى وممثلى الإدارات المعنية بالحي.





وشن حي العامرية أول برئاسة اللواء حسام الشيخ رئيس الحي ،حملة إزالة فورية لإسترداد أراضى أملاك الدولة حيث تمكنت الحملة ،من ازالة تعديات عبارة عن بناء أسوار علي عدد ٣ قطع أراضي أملاك دولة علي مساحة ٣.٥ فدان بمنطقة أرض المحجر بعبد القادر بجوار مساكن مبارك أ، وكذلك تنفيذ إزالة فورية في المهد لتعديات عبارة عن بناء بسقف حديدي ( جمالون) علي أرض أملاك دولة بمساحة ٢٠٠٠ م٢ بمنطقة ارض المحجر.

وشدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية علي جميع الاجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء من تعدي أي مواطن على أي قطعة أرض للدولة، مشددًا على إزالة أية مخالفات على أراضي أملاك الدولة لإعادة الانضباط للشارع السكندري، وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بكل حزم وقوة وإزالة تلك التعديات واسترداد الأراضي، وعدم التهاون مع المخالفين والمتعديين وتحمل المخالف كافة نفقات الإزالة.





وأكد محافظ الإسكندرية علي استمرار تنفيذ إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة لاسترداد حق الدولة وممتلكاتها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من تسول له نفسه بالتعدي على حقوق الدولة.

وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ولازالت الحملات قائمة والمتابعة مستمرة للتصدي للمخالفات بنطاق الحي لاستعادة الانضباط وفرض القانون .



