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أخبار البلد

مصر ترسل مساعدات طبية وإنسانية لدولة مالى

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 04:23 م
مساعدات مصرية لمالي
مساعدات مصرية لمالي
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محمد إبراهيم
أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بإقلاع طائرة نقل عسكرية من طراز "إليوشن" محملة بكميات كبيرة من المستلزمات الطبية والمطهرات والماسكات الطبية والبدل الواقية والمواد الغذائية إلى دولة مالى.

وذلك للوقوف بجانب الشعب المالى فى مجابهة أزمة انتشار فيروس كورونا.

حيث أقلعت طائرة المساعدات من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار باماكو الدولى وذلك لتفريغ شحنة المساعدات وتسليمها لحكومة دولة مالى.

تأتى تلك المساعدات تأكيدًا لدور مصر الرائد تجاه الدول الأفريقية الشقيقة لمساعدتها على تجاوز أزمة كورونا والحد من تداعياتها على شعوب القارة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم يد العون للدول الأفريقية لمواجهة تداعيات أزمة " كورونا".
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