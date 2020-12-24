مفيش خلافات.. كلوب يكشف حقيقة رحيل محمد صلاح عن ليفربول





كانت تقارير صحفية، أشارت خلال الأيام الماضية، إلى إمكانية رحيل محمد صلاح إلى برشلونة أو ريال مدريد، بسبب عدم رضاه عن وضعه في الريدز.





وقال يورجن كلوب في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة وست بروميتش بالدوري الإنجليزي:" محمد صلاح في مزاج جيد، لو كانت الكاميرات موجودة في التدريبات لرأيتموه يضحك كثيرا".





وحول أنباء رحيل صلاح، قال كلوب:" وسائل الإعلام دائما ما تحاول استغلال أي فرصة للحديث عن محمد صلاح، سواء بحديثه قبل مواجهة كريستال بالاس أو جلوسه على مقاعد البدلاء، لكن أوكد أنه لا يوجد أي خلافات داخل الفريق".

وأثار النجم المصري محمد صلاح الجدل خلال الأيام الماضية بشأن مستقبلة مع الريدز.

وقال محمد صلاح في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية" ردا على سؤال بشأن "الانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد؟: لا أحد يعلم ماذا سيحدث في المستقبل، لكن مستقبلي في يد ليفربول، أرغب في حصد الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وتحطيم جميع الأرقام القياسية في ليفربول".

وأبدى الملك المصري احباطه من مدربه الألماني يورجن كلوب، بسبب عدم منحه شارة القيادة أمام ميتييلاند الدنماركي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

كما أشار موقع "defensa central" الإسباني، إلى أن إدارة ريال مدريد بدأت المفاوضات مع ممثلي محمد صلاح، لضم النجم المصري إلى قلعة الملكي.

وأضاف الموقع أن رغبة محمد صلاح هي الانتقال إلى ريال مدريد حال رحيله عن ليفربول.

وتابع كلوب "في موسمه الأول جلس صلاح على مقاعد البدلاء أمام ستوك سيتي وشارك ليسجل هدفين، مثلما حدث أمام كريستال بالاس، فهو لا يحتاج لوقت طويل ليدخل في أجواء المباراة".

واستمر "صلاح يعيش فترة جيدة وأتمنى أن يستمر هكذا، والأهم من ذلك أن نستمر كفريق في تحقيق الانتصارات، الجميع يعلم أن هذه هي أصعب فترة في الموسم".

تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن مستقبل النجم المصري محمد صلاح مع الريدز، خلال الفترة المقبلة.