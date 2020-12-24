أمين الفتوى: الوضوء ليس شرطًا لقراءة القرآن من الموبايل

قال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الوضوء ليس شرطًا لقراءة القرآن من الموبايل أو جهاز كمبيوتر .





هل تقبل قراءة القرآن من غير وضوء ؟..سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".





وأوضح عبدالسميع قائلًا: إن جمهور الفقهاء يقولون بجواز قراءة القرآن من غير وضوء، حتى لو كان من المصحف ولكن بشرط أن لا يلمس صفحاته، كذلك لا مانع من مراجعة القرآن مع نفسي من غير وضوء، أما لو كان سيقرأ من المصحف ويلمس صفحاته فيجب عليه أن يتوضأ.





وتابع: بأنه يجوز قراءة القرآن من غير وضوء بشرط عدم لمس المصحف.





هل تقبل قراءة القرآن دون حجاب ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



