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أخبار البلد

الكنيسة تصدر تعليمات المسابقة البحثية المسيحية لطلبة المدارس والعاملين بالتعليم

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 07:53 م
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
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سامح سلام
أصدر مكتب تنمية مادة التربية الدينية بوزارة التربية والتعليم، التعليمات التنفيذية للمسابقة البحثية المسيحية، والتي أشارت إلى تصعيد خمسة فائزين من الطلبة على مستوى كل مديرية تعليمية، ومثلهم من العاملين.

وجاءت التعليمات الخاصة بالمسابقة التى تنظمها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية كما يلي: تسلم المسابقة للموجه الأول بالإدارة التعليمية في موعد أقصاه ١ مارس ٢٠٢١ على أن يتم التصحيح بمعرفة لجنة ثلاثية، كما تسلم المسابقات المصعدة من الإدارات إلى التوجيه العام بالمديرية بتاريخ ١٥ مارس ٢٠٢١ ويتم التصحيح بمعرفة لجنة ثلاثية.

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كذلك يتم تصعيد خمسة أوائل من كل مرحلة ومن المعلمين على مستوى كل إدارة وبعد ذلك يتم تصعيد خمسة أيضًا على مستوى كل مديرية من المصعدين على مستوى الإدارات التعليمية، ويتم تسليم المصعدين من كل مديرية إلى مكتب مدير عام تنمية التربية الدينية بالوزارة في موعد أقصاه ١ أبريل ٢٠٢١، على أن يرفق من الأبحاث الفائزة كشف يوضح بيانات الفائزين الخمسة من كل مرحلة وبالنسبة للمعلمين والموجهين يوضح فيه درجة المسابقة الثقافية ودرجة المحفوظات ودرجة الدرس التفاعلي.

 يرسل مع المسابقة كشف يوضح إجمالي عدد المشاركين في كل مرحلة على مستوى المديرية معتمد ومختوم، ويتم تصعيد عشرة فائزين من كل مرحلة على مستوى الجمهورية بمعرفة لجنة مشكلة برئاسة الأستاذ الدكتور مراد حكيم بباوي، كما ان المسابقة متاحة لكافة الطلاب بالتعليم الحكومي بأنواعه والخاص واللغات والدولي وللفئات الخاصة والوافدين، ومسابقة المعلمين والموجهين متاحة لكل العاملين بالتربية والتعليم والمحالين للتقاعد (المعاش).

كانت وزارة التربية والتعليم قد أطلقت بالاشتراك مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مسابقة جديدة للثقافة المسيحية للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ ، وتم إعداد مسابقة لكل مرحلة من المراحل التعليمية على حدة (من الابتدائي وحتى الثانوي) وذلك للمدارس الحكومية والخاصة ومدارس اللغات والفئات الخاصة والمكفوفين والدمج والمنازل والوافدين والمدارس الدولية.

كما تم تخصيص مسابقة أخرى لجميع العاملين بقطاع التربية والتعليم سواء مدرسين أو إداريين أو قيادات تعليمية. وشملت المسابقة أيضًا المحالين إلى المعاش ممن كانوا يعملون بالوزارة ذاتها. 

وهذه هي النسخة الثانية من المسابقة التي أطلقت نسختها الأولى للطلاب العام الدراسي الماضي.

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