لماذا تتأخر الدورة الشهرية؟ .. 5 أسباب محتملة





1- التغيرات الهرمونية

التغيرات الهرمونية واختلال التوازن من أكبر الأسباب وراء تأخر الدورة الشهرية بشكل غير عادي، ويعد اضطراب المبيض المتعدد الكيسات (PCOD) ومتلازمة تكيس المبايض من الأسباب الشائعة التي تجعل المرأة تمر دون أن تكون لها فترات شهرية أو تكون دورة الحيض أطول من المتوسط.

تنشأ المشاكل الهرمونية مثل متلازمة تكيس المبايض والـ PCOD عندما تتشكل الأكياس على المبايض نتيجة لاختلال التوازن الهرموني، يمكن أن تفرز بعض النساء فائضًا من هرمون الذكورة، الأندروجين والذي يمكن أن توقف الدورة الشهرية ويسبب مشاكل في الخصوبة أيضًا، يمكن لتغييرات نمط الحياة، واتباع الأدوية، أن تساعد عادةً في تخفيف المشاكل وإعادة دورتك إلى مسارها الصحيح.

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2- فقر الدم فقر الدم ونقص الحديد بشكل شائع عند النساء في سن الإنجاب، إذا كانت المرأة تعاني من نقص في الحديد أو واجهت مشاكل في امتصاص الحديد بشكل صحيح، فقد يؤثر ذلك على تدفق الدم في الجسم، ونتيجة لذلك تجعلك تفوتك الدورة الشهرية ، أو تأخرها إلى حد ما.

3- الإجهاد

الإجهاد يمكن أن يكون أحد أكبر العوامل التي تعيق الدورة الشهرية، في بعض الحالات عندما تكون المرأة تعاني من ضغوط حادة، يمكن أن تذهب دون أن تأخذ الدورة الشهرية لمدة تصل إلى شهرين، وأحد الأسباب الرئيسية لحدوث ذلك هو أن التوتر يؤثر على الأداء الهرموني، ويغير عمل منطقة ما تحت المهاد (التي تنظم تدفق الدم) وتجعلك عرضة للسمنة وعادات الأكل السيئة.





4- الأمراض المزمنة

الأشخاص الذين يعانون من الأمراض الالتهابية والسكري وأمراض الاضطرابات الهضمية وأنواع معينة من مشاكل الأمعاء هم أكثر عرضة لخطر النقص وعدم التوازن الهرموني ومشاكل الدورة الشهرية، يمكن أن يؤدي التعرض للصدمة أو الإجهاد الشديد أيضًا إلى إجبار الجسم على التخلي عن الدورة الشهرية أو تفويتها أو تأخيرها.





5- خسارة الوزن

يمكن أن يؤدي انخفاض وزن الجسم عن الطبيعي بالنسبة لعمرك إلى تغيير أداء الجسم الحيوي ، بما في ذلك الإباضة، وبالتالي ، فإن النساء اللواتي يعانين من نقص الوزن يمكن أن يعانين أيضًا من مشاكل الدورة الشهرية الضائعة أو المتأخرة، يمكن أن تنتج اضطرابات الدورة الشهرية أيضًا عن بعض اضطرابات الأكل ، بما في ذلك الشره المرضي وفقدان الشهية ، والتي يمكن أن تجعلك تفوتك الفيتامينات والمعادن الأساسية وتسبب النقص، يجب معالجة هذه المشاكل في الحال.