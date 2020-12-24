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أخبار العالم

قرار كويتي عاجل بشأن المعلمين العالقين

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 09:15 م
الكويت
الكويت
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محمود نوفل
وافقت وزارة التربية الكويتية علي السماح بإصدارتأشيرات جديدة لجميع المعلمين العالقين وذلك لسرعة عودتهم الي البلاد وذلك بعد انتهاء إقامتهم أثناء تواجدهم خارج البلاد. 

وأفادت صحيفة الأنباء الكويتية نقلا عن مصادرها بأن إصدار تأشيرات دخول جديدة للمعلمين العالقين الذين انتهت إقاماتهم خارج البلاد، الحل القانوني الأمثل لوجود عقبة قانونية تمنع تجديد إقامات منتهية لأشخاص أثناء تواجدهم خارج البلاد


 وأشارت الصحيفة الكويتية ان  إصدار التأشيرات يقتصر علي جميع  المعلمين الذين تحتاجهم وزارة التربية الكويتية  في بعض التخصصات، حيث ستتم مخاطبة هؤلاء المعلمين للعودة الى الكويت، بحسب الإجراءات المعمول بها.


وألمحت الصحيفة الي قرارا التأشيرات الجديدة سيشكل جميع المعلمين المتواجدين في بعض الدول بجانب الدول المحظور دخول رعاياها الاراضي الكويتية ولكن بشرط دفع رسوم التجديد لوزارة الداخلية. 

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