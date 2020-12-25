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ديني

الأوقاف تفتتح 60 مسجدا بالمحافظات اليوم.. والوزير يلقي الخطبة بالعلمين بحضور نظيره السوداني

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 09:17 ص
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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عبد الرحمن محمد

أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح (60) مسجدًا اليوم الجمعة  في (16) محافظة ، في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله مبنى ومعنى.

وأضافت الوزارة في بيان لها أن إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حوالى (656) مسجدًا حتى تاريخه ، والمساجد التي سيتم افتتاحها اليوم الجمعة.

وأوضحت رسالتنا هي عمارة بيوت الله (عز وجل) والحفاظ على قدسيتها ، وأن خدمة بيوت الله شرف لنا جميعا ،مع التأكيد على التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

وكشفت وزارة الأوقاف، عن موضوع خطبة الجمعة  اليوم  تحت عنوان "الركن الخامس من أركان الإيمان، الإيمان بالله واليوم الآخر وأثره في السلوك". وينقل التليفزيون المصري بثا مباشرا لشعائر صلاة الجمعة وكذلك عبر أثير إذاعات جمهورية مصر العربية من ساحة مسجد أولاد دِغيم بسيدي عبد الرحمن _ بمدينة العَلمين  محافظة مطروح.

ويلقي خطبة الجمعة الدكتور  مختار جمعة وزير الأوقاف وذلك  بحضور محافظ مرسى مطروح وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية يسبقها تلاوة قرآنية مباركة بصوت الشيخ ياسر الشرقاوي .

وأكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير ، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة ، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

وتابعت: نسأل الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد ، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين ، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.

وأسماء المساجد التي سيتم افتتاحها اليوم كالتالي: - 

(1)

مديرية أوقاف كفر الشيخ

م

المسجد وعنوانهالتنفيذ
1.                   الكبير اصف – سيدي سالم شرق

وزارة الأوقاف

2.                   

التوحيد – كفر قتة – بيلاوزارة الأوقاف
3.                   عزبة ميزار – شنو – كفر الشيخ

وزارة الأوقاف

4.                   

العقايبة – قرية أبو راية – مركز الرياض غرب

وزارة الأوقاف

(2)

مديرية أوقاف سوهاج

م

المسجد وعنوانهالتنفيذ
5.                   خالد بن الوليد –  الوقات – طما

وزارة الأوقاف

6.                   

العزيز الرحمن – القبيصات – طهطاوزارة الأوقاف
7.                   آل عمران الدناقلة – المنشأة

وزارة الأوقاف

8.                   

آل هوى الشيخ مرزوق – البليناوزارة الأوقاف
9.                   آل جاسر الشيخ زين الدين- طهطا

وزارة الأوقاف

10.               

القبيصي قرية باجا – سوهاججهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
11.               النيل أولاد خلف – دار السلام

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

12.               

التوحيد مدينة ناصر – سوهاججهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
13.               الفاروق شطورة – طهطا

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

14.               

الرحمن نجع الشيخ جمعة الأخضر- المراغةجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
15.               الحرمين – الجبيرات – طهطا

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

16.               

البياع – عرب بخواج- طهطا

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

(3)

مديرية أوقاف أسيوط

م

المسجد وعنوانهالتنفيذ
17.               مسجد الدعبيس – قرية شو القنطرة – أبنوب

وزارة الأوقاف

18.               

مسجد الرحمن – قرية بنى محمد الشهابية  – أبنوبوزارة الأوقاف
19.               مسجد الحسن – الانصار – القوصية غرب

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

20.               

مسجد الساعة – بمدينة اسيوط الجديده – الفتح قبليجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
21.               مسجد عباد الرحمن – قرية موشا مركز اسيوط – المركز قبلي

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

(4)

مديرية أوقاف مطروح

م

المسجد وعنوانهالتنفيذ
22.               أولاد دغيم – سيدي عبد الرحمن – إدارة العلمين

وزارة الأوقاف

23.               

نور الإسلام المثلث – الحمام – إدارة الحمام

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

(5)

مديرية أوقاف الدقهلية

م

المسجد وعنوانهالتنفيذ
24.               الإيمان بديمشلت – مركز دكرنس

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

25.               

الحاج سعيد عزبة الحاج سعيد – مركز تمي الأمديدجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
26.               النور – العزب –  دماص – مركز ميت غمر

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

(6)

مديرية أوقاف الغربية

م

المسجد وعنوانهالتنفيذ
27.               السلام – قرية المعتمدية – مركز المحلة الكبرى

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

28.               

ال فتوح – كفر الجنينة – مركز المحلة الكبرىجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
29.               عزبة الشرقاوي – عزبة الشرقاوي – إبيار – كفر الزيات

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

30.               

الصفا – صرد – مركز قطورجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
31.               عزبة صالح فريد – عزبة صالح فريد – يوريج – قطور

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

32.               

عزبة الثمانين – عزبة الثمانين – الشين – مركز قطورجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
33.               عزبة حوض الكتان – عزبة حوض الكتان – الشين – مركز الكتان

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

(7)

مديرية أوقاف أسوان

م

المسجد وعنوانهالتنفيذ
34.               الزبير بن العوام-  قرية دار الهنا –إدفو قبلي

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

35.               

الصحابة – نجع عواض – دراو

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

(8)

مديرية أوقاف البحيرة

م

المسجد وعنوانهالتنفيذ
36.               مسجد عزبة صبري تبع زمران النخل – الدلنجات

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

(9)

مديرية أوقاف الجيزة

م

المسجد وعنوانهالتنفيذ

37.               

الكبير – الشنباب – البدرشين

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

38.               الرحمن الرحيم – حي الأندلس – جنوب الأحياء – 6 أكتوبر

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

(10)

مديرية أوقاف جنوب سيناء

م

المسجد وعنوانهالتنفيذ
39.               حمزة سيد الشهداء – أرض الجمعية – طور سيناء

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

(11)

مديرية أوقاف قنا

م

المسجد وعنوانهالتنفيذ
40.               أحمد مصطفي – تيجة – أبو تشت

وزارة الأوقاف

41.               

أبو بكر الصديق- نجع غلاب – مركز قوصوزارة الأوقاف
42.               آل طلحة – النجمة والحمران

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

43.               

آل خفاجا – القارة – الكرنكجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
44.               أل خطاب – النجمة والحمران – أبو تشت

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

(12)

مديرية أوقاف دمياط

م

المسجد وعنوانهالتنفيذ
45.               الرحمن – الرطمة – دمياط

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

46.               

الرحمن – النجارين – كفر البطيخ

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

(13)

مديرية أوقاف بني سويف

م

المسجد وعنوانهالتنفيذ
47.               الإسراء والمعراج – أدراسيا – مركز إهناسيا

وزارة الأوقاف

48.               

العربض – قرية شاويش – مركز إهناسياجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
49.               الرحمن –  طنسا الملق ناصر

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

50.               

البحري – بني منين الفشن

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

(14)

مديرية أوقاف البحر الأحمر

م

المسجد وعنوانهالتنفيذ
51.               جبل علبة – أبو رماد – حلايب

وزارة الأوقاف

(15)

مديرية أوقاف السويس

م

المسجد وعنوانهالتنفيذ
52.               الأمامين – السيد هاشم –  الجناين

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

(16)

مديرية أوقاف الإسماعيلية

م

المسجد وعنوانهالتنفيذ
53.               عباد الرحمن – القنطرة شرق

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

54.               

التوبة – فايدجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
55.               كفر الشيخ عطية – التل الكبير

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

56.               

الفاروق عمر – التل الكبيرجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
57.               الكواملة- القنطرة غرب

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

58.               

أبو العنين – القنطرة غربجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
59.               الخلايفة – القنطرة غرب

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

60.               

ذالنور – القنطرة غرب

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

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