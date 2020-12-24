اكتشاف نوع جديد من فيروس كورونا في نيجيريا

كشفت ورقة بحثية حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس، عن أنه تم اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في نيجيريا.









وأوضحت الورقة البحثية، أنه تم العثور على تلك السلالة المتحولة لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 المتغير في عينتين من المرضى في ولاية أوسون النيجيرية، تم جمعها في 3 أغسطس و 9 أكتوبر، ويبدو أنه يختلف عن المتغيرات الجديدة التي تم اكتشافها مؤخرًا في المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا.









وقال جون نكينجاسونج، رئيس المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وفقا لـ اسوشيتدبرس "إنها سلالة منفصلة عن المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا.









وأضاف نكينجاسونج أنه لم يعرف بعد ما إذا كانت السلالة الجديدة تسبب المزيد من الأعراض، لكنه قال إنها تنتقل بشكل أسرع.









وكتب مؤلفو الورقة البحثية "ليس لدينا دليل يشير إلى أن ... البديل يساهم في زيادة انتقال الفيروس في نيجيريا".





ومع ذلك ، لاحظ المؤلفون أيضًا أن المستوى المنخفض للمراقبة الجينية في نيجيريا "قد يعني ضمنيًا انخفاض القدرة على اكتشاف مثل هذه التغييرات".









وارتفعت الحالات في إفريقيا مؤخرًا ، حيث شهدت نيجيريا ، أكبر دولة في القارة ، زيادة في الحالات بنسبة 52 ٪ في الشهر الماضي.









وكانت سلالات جديدة من الفيروس تم اكتشافها مؤخرًا في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا أدت إلى عمليات إغلاق وقيود سفر جديدة.







