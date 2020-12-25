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أخبار العالم

لمنع التجمعات.. الكويت تغلق دور العبادة المسيحية حتى 10 يناير

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 08:39 ص
علم الكويت
علم الكويت
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أحمد محرم
قرر مجلس الوزراء الكويتي،اعتبار يوم الأحد الموافق 3 يناير المقبل عُطلة رسمية بدلاُ عن يوم الجمعة الموافق 1 يناير مع إغلاق دور العبادة المسيحية ومنع التجمعات خلال الاحتفال بالأعياد الدينية في الأماكن العامة اعتبارًا من الأمس حتى يوم الأحد الموافق 10 يناير 2021 وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، دعا المجلس كافة المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالتعليمات الصحية وعدم التجمع والتباعد الجسدي بكافة المناسبات الخاصة والاعياد الدينية وغيرها حفاظًا على صحة الفرد والمجتمع وللحد من زيادة معدل الاصابة بالفيروس ومنع انتشاره.

وتلقى رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، أمس الخميس، لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك مع انطلاق حملة التلقيح في الكويت. 

وأعلن رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، انطلاق حملة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الكويت، أمس الخميس. 

وأكد رئيس الوزراء الكويتي على أن لقاح كورونا الذي انتجته شركة فايزر آمن ومعتمد من الجهات العلمية. 

فيما دعا إلى الحفاظ على الإجراءات الإحترازية، ومراعاة الإجراءات الصحية اللازمة، للعبور من أزمة وباء كورونا المستجد. 

وكشفت صحيفة الأنباء الكويتية نقلا عن مصادر مطلعة عن موعد وصول  الشحنة الثانية من لقاح كورونا والتي تبلغ 450 ألف جرعة خلال الربع الأول من 2021.

وأوضحت الصحيفة أن الشحنة الثانية من لقاح كورونا تكفي لتطعيم 225 ألف مواطن ومقيم، من انتاج شركة فايزر - بيونتيك وشركات أخرى بعد اطلاع السلطات الصحية على نتائج أبحاثها. 

وأعلنت الصحيفة أن حملة التطعيم تستمر لمدة عام كامل لتطعيم جميع المسجلين الراغبين في أخذ اللقاح من المواطنين والمقيمين، حيث سيتوالى وصول الجرعات بشكل شبه شهري، وتعهدت الحكومة بتقديم اللقاح مجانا لجميع المسجلين الراغبين في أخذه من المواطنين والمقيمين.

ومن المقرر أن يتم   تقديم اللقاح وفق 4 فئات، تشمل الأولى مقدمي الرعاية الصحية من العاملين في الصفوف الأمامية، وكبار السن ممن تزيد أعمارهم على 65 عاما وأصحاب الأمراض المزمنة، على أن تتم تغطية الفئات الأخرى تباعا عند وصول الشحنات تدريجيا.
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