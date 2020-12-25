ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

رفع حالة الطوارئ بالبحيرة للسيطرة على تسريب خط الغاز بمركز الدلنجات

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 08:48 ص
تسرب غاز
تسرب غاز
Advertisements
أسماء الجنبيهى

أصيبت ربة منزل، بالاختناق أثر استنشاق غاز مسرب من خط غاز بقرية أبو مسعود التابعة لمركز الدلنجات، وتم نقلها إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم.


وتلقي اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة إخطارًا من مركز شرطة الدلنجات يفيد بوصول بلاغ من مستشفى العام باستقبال ربة منزل تدعي "أميره وجيه داود، 30سنة، مصابة بإسفكسيا الاختناق بسبب استنشاق غاز مسرب من خط غاز في قرية مسعود، وتم إجراء الإسعافات الأولية الأزمة وتم وضع الحالة تحت الملاحظة.


وعلي الفور انتقلت قوات الأمن والحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحادث، وجاري معاينة الواقعة بعد السيطرة على تسرب خط الغاز.


تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق


من جانبه أكد الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أنه تم رفع درجة الاستعداد على الفور  بمستشفى الدلنجات و إيتاى البارود واستدعاء الفرق الطبية الطائرة للتصدي فى حالة زيادة أعداد المصابين.


اقرأ أيضا :-  الصحبة الصالحة.. أصدقاء الغريق شادي ينتظرون الجثمان بقراءة القرآن والدعاء


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

محافظة القاهرة تكشف تفاصيل تسريب ماسورة غاز عقار دار السلام.. صور

5 حالات متبقية .. محافظ كفر الشيخ يكشف تفاصيل اختناق 55 مواطنا بغاز الكلور .. فيديو

تسرب غاز كلور إلى محطة مياه الشرب الرئيسية في مدينة كفر الشيخ .. وإصابة 55 حالة باختناق ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج .. والمحافظ يطمئن على المصابين

الصحبة الصالحة.. أصدقاء الغريق شادي ينتظرون الجثمان بقراءة القرآن والدعاء

المئات يتجمعون أمام مقابر قرية النجيلة انتظارا لجثمان الغريق شادي.. صور

بعد 5 أشهر من البحث| المئات يشيعون جثمان غريق شاطئ النخيل.. فيديو

ترشيحاتنا

فنانة تجمع بين الفن والرسم والشعر ترسم منزلها بالكامل خلال أزمة كورونا

بفستان مخملي وحذاء شفاف.. بوسي تستعرض أناقتها في حفل الكريسماس

الداخلية تناشد المواطنين سرعة التوجه لوحدات المرور .. تعرف على آخر موعد لتركيب الملصق الإلكتروني

على رأسهم صلاح .. نجوم الكرة يحتفلون بالكريسماس على طريقتهم الخاصة

حكم الوقوف والجلوس على المقابر.. وهل يجوز دخولها بالحذاء؟

موعد مباريات اليوم الجمعة 25-12-2020 والقنوات الناقلة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد حرق شنب النجعاوى.. JEEP الصعايدة تقود أمشير لقضاء 30 يوم في السجن | صور

بحث جديد.. نوع شهير من الخضروات مفيد لمرضى الضغط

بفستان مخملي وحذاء شفاف.. بوسي تستعرض أناقتها في حفل الكريسماس