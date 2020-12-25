رفع حالة الطوارئ بالبحيرة للسيطرة على تسريب خط الغاز بمركز الدلنجات

أصيبت ربة منزل، بالاختناق أثر استنشاق غاز مسرب من خط غاز بقرية أبو مسعود التابعة لمركز الدلنجات، وتم نقلها إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتلقي اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة إخطارًا من مركز شرطة الدلنجات يفيد بوصول بلاغ من مستشفى العام باستقبال ربة منزل تدعي "أميره وجيه داود، 30سنة، مصابة بإسفكسيا الاختناق بسبب استنشاق غاز مسرب من خط غاز في قرية مسعود، وتم إجراء الإسعافات الأولية الأزمة وتم وضع الحالة تحت الملاحظة.

وعلي الفور انتقلت قوات الأمن والحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحادث، وجاري معاينة الواقعة بعد السيطرة على تسرب خط الغاز.

تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق

من جانبه أكد الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أنه تم رفع درجة الاستعداد على الفور بمستشفى الدلنجات و إيتاى البارود واستدعاء الفرق الطبية الطائرة للتصدي فى حالة زيادة أعداد المصابين.

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