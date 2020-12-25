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مرأة

علامات تنذر بارتفاع مستويات السكر في الدم

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 10:58 ص
علامات تنذر بارتفاع
علامات تنذر بارتفاع مستويات السكر في الدم
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هاجر هانئ
مرض السكر هو مرض استقلابي يسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم، يقوم هرمون الأنسولين بنقل السكر من الدم إلى الخلايا ليتم تخزينه أو استخدامه للحصول على الطاقة، ولكن مع مرض السكري  إما أن الجسم لا ينتج كمية كافية من الأنسولين أو لا يمكنه استخدام الأنسولين الذي ينتجه بشكل فعال.

يمكن أن يؤدي عدم علاج ارتفاع نسبة السكر في الدم من مرض السكري إلى تلف الأعصاب والعينين والكلى والأعضاء الأخرى، هناك عدة أنواع مختلفة من مرض السكري منها ..

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-داء السكري من النوع الأول هو أحد أمراض المناعة الذاتية، يهاجم الجهاز المناعي الخلايا في البنكرياس ويدمرها  حيث يصنع الأنسولين،  سبب هذا الهجوم غير واضح حوالي 10 في المائة من مرضى السكري لديهم هذا النوع.
-يحدث داء السكري من النوع 2 عندما يصبح جسمك مقاومًا للأنسولين ويتراكم السكر في دمك.
-تحدث مقدمات السكري عندما يكون السكر في الدم أعلى من المعدل الطبيعي ، ولكنه ليس مرتفعًا بما يكفي لتشخيص مرض السكري من النوع 2.
-سكري الحمل هو ارتفاع نسبة السكر في الدم أثناء الحمل، تسبب هرمونات منع الأنسولين التي تنتجها المشيمة هذا النوع من مرض السكري.
-هناك حالة نادرة تسمى مرض السكري الكاذب لا علاقة لها بمرض السكري  على الرغم من أنها تحمل اسمًا مشابهًا، إلا  إنها حالة مختلفة تزيل فيها الكلى الكثير من السوائل من جسمك.

وفي هذا السياق كشف موقع healthline، عن بعض العلامات التي  تنذرك بأرتفاع مستويات السكر في الدم ..
الأعراض العامة للإصابة بمرض السكر 
-زيادة الجوع
-زيادة العطش
-فقدان الوزن
-كثرة التبول
-رؤية ضبابية
-التعب الشديد
-القروح التي لا تلتئم

أما العلامات تنذرالرجال بالإصابة بمرض السكره هما .. 
بالإضافة إلى الأعراض العامة لمرض السكري ، قد يعاني الرجال المصابون بالسكري من انخفاض الدافع الجنسي وضعف الانتصاب وضعف قوة العضلات.

والأعراض الخاصة بإصابة النساء بمرض السكر .. 
يمكن أن تعاني النساء المصابات بداء السكري أيضًا من أعراض مثل التهابات المسالك البولية وعدوى الخميرة وجفاف الجلد والحكة.

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