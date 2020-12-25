دهسه بالسيارة وطعنه .. نهاية مأساوية لمراهق على يد شاب عشريني

«لا يمكن فعل أي شيء لإنقاذ حياة الضحية» .. كانت هذه الكلمات الأخيرة التي رددها أطباء في المستشفي بعد أن أتي إليهم مراهق صغير دهسه سائق شاب بسيارته على أحد طرق عبور المشاة لمركز تسوق.





غادر السائق البالغ من العمر 21 عامًا مكان الحادث بعد دهسه للمراهق الصغير مباشرة، ثم قرر العودة بعد دقائق معدودة ليطعن المراهق في قلبه وينهي حياته حسبما ورد في صحيفة «ميرور» البريطانية.





في منتجع شاطئ إسباني بمنطقة كوستا ديل سول، وقبضت الشرطة على السائق البريطاني، والمعروف باسم بريت بعد هروبه إلى غرب مقاطعة يوركشاير الإنجليزية. وقع الهجوم في وضح النهار









قال بول أوين، مدير العمليات فيNCA: «يسعدنا أن نكون جزءًا من القبض على قاتل مشتبه به وإضفاء بعض الإحساس بالعدالة لعائلة الضحية».





وتابع أوين: «تعمل NCA بشكل وثيق مع الشركاء الدوليين لضمان عدم وجود ملاذ آمن للمجرمين المشتبه بهم، بغض النظر عن المكان الذي تختبئ فيه، ستلحق السلطات بك وستواجه العدالة».





للاشتباه في قتله مراقه بالقرب من إستيبونا، و من المقرر تسليمه إلى إسبانيا». وأضاف متحدث باسم الشرطة الوطنية الإسبانية : «يمكننا تأكيد إلقاء القب على رجل بريطاني يبلغ من العمر 21 عامًا في يوركشاير،





وأكمل: « ضبطت سيارة المرسيدس البيضاء التي كان المشتبه به في جريمة القتل التي كان يقودها في كوستا ديل سول، حيث كانت على وشك إزالتها بواسطة شاحنة صغيرة».