ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

اليوم.. الأهلي يواجه سبورتنج في نصف نهائي دوري مرتبط رجال السلة

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 11:27 ص
الرشيفية
الرشيفية
Advertisements
عبدالله هشام
يلتقي اليوم الجمعة، الفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني أشرف توفيق، مع نظيره سبورتنج والذي يقوده فنيًا وائل بدر، في إطار لقاء العودة من مباريات نصف نهائي دوري المرتبط لكرة السلة موسم 2020-2021.

ومن المنتظر أن تقام المباراة في تمام الثامنة مساءً على صالة هيئة قناة السويس بالاسماعيلية بينما تقام مباراة فريق تحت 16عام في تمام الرابعة عصرًا.

وقطع النادي الأهلي تحت قيادة مديره الفني أشرف توفيق شوط كبير نحو نهائي البطولة وذلك بعد تغلبه في مباراة الذهاب على سبورتنج بنتيجة 84 - 65 بعد مباراة كبيرة كما فاز فريق مرتبط الأهلي تحت 16 سنة على سبورتنج بنتيجة 68 - 59.

ويحتاج “النادي الأهلي ” لفوز وحيد سواء على صعيد المرتبط أو الكبار لحسم الصعود.

وتأهل "المارد الأحمر" لهذا الدور بعد فوزه على غريمه التقليدي الزمالك، فيما تخطى سبورتنج عقبة مصر للتأمين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ينتظر الفائز من الزمالك أو الاتصالات.. الأهلي يتأهل لربع نهائي دوري مرتبط السلة

شباب الأهلي يفوز على الزمالك 80-51 بدوري مرتبط السلة

فريق سلة الأهلي يواجه الزمالك في ربع نهائي بطولة دوري المرتبط

الأهلي يواجه سبورتنج والاتحاد ضد سموحة في نصف نهائي سلة دوري المرتبط

سيدات سلة الأهلي يتأهلن إلى نهائي دوري المرتبط

سلة الأهلي تهزم سبورتنج 84-65 في لقاء الذهاب بنصف نهائي دوري المرتبط

ترشيحاتنا

تقارير: أزمة مالية تمنع عمر السومة من الاستمرار مع الأهلي السعودي

بعد الاستيقاظ .. 3 عادات صحية يجب فعلها لمد الجسم بالطاقة

وزير النقل: إنشاء خط سكة حديد جديد يربط بين سفاجا والغردقة بطول ٥٠ كم

فى ذكرى ميلاد أمنا الغولة .. سر خشونة صوتها ومنع إعلانها بسبب إيحاءات جنسية

بعد الإعلان عن إصابتها بـ كورونا.. يسرا تظهر اليوم على أون إي .. تفاصيل

يفضل الانتقال لهذه الأندية.. محمد صلاح يتخذ أولى خطوات الرحيل عن ليفربول

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها .. شاهد فساتين عرضت غادة عادل للانتقاد

بعد حرق شنب النجعاوى.. JEEP الصعايدة تقود أمشير لقضاء 30 يوم في السجن | صور

بحث جديد.. نوع شهير من الخضروات مفيد لمرضى الضغط