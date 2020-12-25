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محافظات

محافظ أسيوط: تطوير الوحدات الصحية بصدفا وأبنوب وساحل سليم ضمن مبادرة حياة كريمة

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 01:19 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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إيهاب عمر
أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على أهمية المتابعة الدورية والمستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة والتعامل المباشر مع أي معوقات قد تقف أمام التنفيذ ووضع حلول عاجلة لها حتى يتم الانتهاء منها في المواعيد المقررة لها مسبقًا،مشيرا إلى أن إمكانات المحافظة بالكامل مسخرة لذلك وتعد من أهم أولويات المرحلة الحالية خاصة المشروعات التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين بقرى ونجوع المحافظة،لافتا إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنفيذ وتطوير مشروعات تخدم المواطنين مع ضرورة الالتزام بجودة الأعمال وفقًا للاشتراطات والمواصفات القياسية لنهو الاعمال في توقيتاتها المحددة وبجودة عالية.

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ونوه محافظ أسيوط بأنه تم تكليف قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بالمرور الدوري على مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لها وتنفيذ خطة الدولة في هذ الشأن لتحقيق التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030 مضيفًا أن حسين كشك رئيس مركز ومدينة صدفا قد تفقد مشروع أعمال تطوير الوحدة الصحية لقرية مجريس لمتابعة سير العمل بها ومعدلات التنفيذ. 

كما تابع أسامه سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم أعمال تطوير الوحدة الصحية بدير تاسا ومتابعة الأعمال للانتهاء منها في المواعيد المحددة لها والاطمئنان على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء العاملين بالمشروع للكمامات حفاظًا على صحتهم. 

كما تفقد تاج جلال رئيس مركز ومدينة أبنوب أعمال تطوير وحدة طب الأسرة بعرب العطيات البحرية وذلك ضمن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية  حياة كريمة لافتا أن الأعمال تتم تحت إشراف وزارة التنمية المحلية ومن تنفيذ هيئة الأبنية التعليمية لعدد 27 وحدة صحية بتكلفة 384 مليون جنيه ويتم تطويرها على نموذج التأمين الصحي الشامل مؤكدا على انتهاء معظم مشروعات المرحلة الأولى بعدد 60 قرية والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية لعدد 90 قرية من القرى الاكثر احتياجًا للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم وتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية في القطاعات الخدمية المختلفة.
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