محافظ أسيوط: تطوير الوحدات الصحية بصدفا وأبنوب وساحل سليم ضمن مبادرة حياة كريمة

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على أهمية المتابعة الدورية والمستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة والتعامل المباشر مع أي معوقات قد تقف أمام التنفيذ ووضع حلول عاجلة لها حتى يتم الانتهاء منها في المواعيد المقررة لها مسبقًا،مشيرا إلى أن إمكانات المحافظة بالكامل مسخرة لذلك وتعد من أهم أولويات المرحلة الحالية خاصة المشروعات التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين بقرى ونجوع المحافظة،لافتا إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنفيذ وتطوير مشروعات تخدم المواطنين مع ضرورة الالتزام بجودة الأعمال وفقًا للاشتراطات والمواصفات القياسية لنهو الاعمال في توقيتاتها المحددة وبجودة عالية.





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ونوه محافظ أسيوط بأنه تم تكليف قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بالمرور الدوري على مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لها وتنفيذ خطة الدولة في هذ الشأن لتحقيق التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030 مضيفًا أن حسين كشك رئيس مركز ومدينة صدفا قد تفقد مشروع أعمال تطوير الوحدة الصحية لقرية مجريس لمتابعة سير العمل بها ومعدلات التنفيذ.





كما تابع أسامه سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم أعمال تطوير الوحدة الصحية بدير تاسا ومتابعة الأعمال للانتهاء منها في المواعيد المحددة لها والاطمئنان على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء العاملين بالمشروع للكمامات حفاظًا على صحتهم.



