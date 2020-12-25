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فن

"الحضرة" و"رباعى أوتار" يقدمان حفل إنشاد دينى بروح كلاسيكية

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 01:38 م
صدى البلد
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محمد نحلة
استقبلت ساقية عبدالمنعم الصاوى من جديد فريق "الحضرة" للإنشاد الدينى على مسرح النهر مساء الخميس 24 ديسمبر برفقة فريق "رباعى أوتار" الذين قدما معًا مزيج من قصائد الإنشاد الدينى مع الموسيقى الكلاسيكية التى أضافت سحرًا مختلفًا وحالة روحانية صافية.

قدّم الفريق مع رباعى أوتار مجموعة من الأغنيات الدينية والقصائد الصوفية بدأوها ب "تتر مسلسل لا إله إلا الله، مدد يا رسول الله، يا نسم الروح، مدد يا سيدة، أيا من بالوفا، نحن فى ساحة الحسين، اننا فقراء، الله سماع".

الحضرة للإنشاد الصوفى هم فرقة مكونة من مجموعة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الطرق الصوفية، ويقدمون حالة روحانية من الإنشاد الدينى والابتهالات والذكر والمديح، ويعتمدون فى ذلك على قصائد تراثية لكبار مشايخ الصوفية فى حب الله ومدح النبى.

تأسس الرباعي عام ٢٠١٢، ويضم الفنانين : ياسر غنيم وخالد صالح "فيولينة"، عصام عبد الحميد "فيولا"، ومحمد عبد الفتاح "تشيللو"، يضم برنامج الحفل تقديم مجموعة من المؤلفات لكبار أعلام الموسيقى الروسية منهم : "ألكسندر بورفيرييفيتش بورودين" ، "ألكسندر جلازونوف"، بالإضافة إلى "سيرجي رخمانينوف" الذي كانت تتميز مُوسيقاه بالروح الشرقية، وصُنف كأعظم عازف بيانو في القرن العشرين واشتهر بقيادته للفرق المُوسيقية.
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