الأموال العامة تضبط ٣ قضايا إتجار في العملة

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها المبذولة فى مجال جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة حفاظًا على الإقتصاد القومى للبلاد .





وتمكنت الإدارة عقب تقنين الإجراءات من ضبط (صاحب محل هواتف محمولة - مقيم بمحافظة دمياط) لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى متخذًا من المحل المشار إليه مقرًا لمزاولة نشاطه المؤثم.. وبحوزته (مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية - هاتف محمول يحتوى على محادثات تدل على نشاطه المؤثم).





وتم ضبط صاحب (مكتب إستيراد وتصدير- مقيم بمحافظة الدقهلية).. لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة"، نظير عمولة عن كل عملية تحويل حيث يقوم ببيع العملة الأجنبية للراغبين بالحصول عليها وقيام عملائه بالخارج بتسليمهم النقد الأجنبى على أن يتولى هو إستلام ما يقابله بالعملة المصرية داخل البلاد بالمخالفة لأحكام القانون.. وبحوزته (مبلغ مالى عملات أجنبية - هاتف محمول يحتوى على محادثات تدل على نشاطه المؤثم).





كما تم ضبط (صاحب مكتب إستيراد وتصدير - مقيم بمحافظة الغربية).. لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى متخذًا من دائرة مركز شرطة طنطا مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.. وبحوزته (مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية).





وبمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



