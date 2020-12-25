ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط أدوية ومكملات غذائية مهربة داخل محل أدوات رياضية بالإسماعيلية

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 02:28 م
صدى البلد
Advertisements
مصطفى الرماح
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط كمية من الأدوية والمكملات الغذائية المهربة جمركيًا بحوزة صاحب محل أدوات رياضية.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة بمنطقة القناه وسيناء قيام أحد الأشخاص (صاحب محل ملابس وأدوات رياضية - مقيم بدائرة قسم شرطة الإسماعيلية ثالث) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار فى أدوية التخسيس والمكملات الغذائية المستوردة والمهربة جمركيًا ، متخذًا من (المحل ملكه – الكائن بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية) وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى والاحتفاظ بكميات كبيرة منها بداخله وقيامه بالترويج لها على مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعى .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف مقر المحل المشار إليه وضبط كميات كبيرة من الأدوية والمكملات الغذائية المهربة من الخارج غير المسجلة بوزارة الصحــة.

بمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك إستمرارًا لجهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم التهريب الجمركى .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أعلن عنها على مواقع التواصل.. ضبط شخص يروج لبيع أدوية مهربة جمركيا بالإسكندرية

النقد الأجنبي.. ضبط عصابة الاتجار في العملات بالشرقية

ضبط أدوية تخسيس ومكملات غذائية مهربة جمركيًا داخل شركة بالقاهرة

روجا لعلاج السمنة عبر فيسبوك.. ضبط مركزين طبيين يعملان بدون ترخيص بالقاهرة

ضبط شخص وزوجته روجا لبيع العقاقير المخدرة على فيسبوك بالشرقية

هيئة الدواء: ضبط أدوية ومكملات غذائية مهربة وغير مسجلة بعدد من الصيدليات

ترشيحاتنا

النيابة الإدارية تعلن عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة.. تفاصيل

وزير الأوقاف ينعى المستشار لاشين إبراهيم

أخبار الرياضة .. إصابة أحمد مرتضى منصور في عينه .. قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي

دعاء للميت يوم الجمعة مكتوب يجعله في ظل ظليل ويبعثه آمنا مطمئنا

يفضل الانتقال لهذه الأندية.. محمد صلاح يتخذ أولى خطوات الرحيل عن ليفربول

في ذكرى ميلاد سامي سرحان .. حكم عليه بالسجن المؤبد .. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لعشاق اللبناني والسوري.. طريقة عمل الفتوش أشهر طبق جانبي

متنوعة وعلى الموضة.. شاهد أجمل فساتين نسرين إمام

واد شديد الخطورة يجذب هواة التسلق بالسعودية.. صور