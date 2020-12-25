ضبط أدوية ومكملات غذائية مهربة داخل محل أدوات رياضية بالإسماعيلية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط كمية من الأدوية والمكملات الغذائية المهربة جمركيًا بحوزة صاحب محل أدوات رياضية.





أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة بمنطقة القناه وسيناء قيام أحد الأشخاص (صاحب محل ملابس وأدوات رياضية - مقيم بدائرة قسم شرطة الإسماعيلية ثالث) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار فى أدوية التخسيس والمكملات الغذائية المستوردة والمهربة جمركيًا ، متخذًا من (المحل ملكه – الكائن بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية) وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى والاحتفاظ بكميات كبيرة منها بداخله وقيامه بالترويج لها على مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعى .





عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف مقر المحل المشار إليه وضبط كميات كبيرة من الأدوية والمكملات الغذائية المهربة من الخارج غير المسجلة بوزارة الصحــة.





بمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.





وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك إستمرارًا لجهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم التهريب الجمركى .



