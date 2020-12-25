محافظ أسوان يلتقى أهالى قرية أبو الريش: حلول جذرية للمشكلات.. شاهد

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان السعى إلى وضع الحلول الجذرية للمشاكل والإحتياجات الجماهيرية بعيدًا عن المسكنات والوعود البراقة .
جاء ذلك أثناء لقاء المحافظ مع أهالى قرية أبو الريش عقب أداؤه لصلاة الجمعة بمسجد الشيخ علي والتى ألقى خطبتها الدكتور محمد عزت وكيل وزارة الأوقاف بأسوان بعنوان " الإيمان بالله واليوم الآخر وأثره فى السلوك " .
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وبعد إستماعه إلى المشاكل والمطالب الملحة والتى كان من أبرزها تعثر تنفيذ مشروع الصرف الصحى وإنقطاع مياه الشرب المتكرر ، بجانب الحاجة إلى فتح عدد 2 فصل للتمريض ، بالإضافة إلى إحتياج الطريق الزراعى الشرقى أسوان/القاهرة ومزلقان السكك الحديدية أمام مدخل قرية بهريف إلى تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة .
وأعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بعقد إجتماع عاجل غدًا السبت مع مسئولى الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والصحة والتعليم لوضع حلول جذرية للمشاكل التى تم عرضها عليه مما يحقق النتائج المرجوة التى تلبى طموحات طموحات أهالى القرية .
وأشار أشرف عطية إلى أنه حرص على تواجد جميع المسئولين أثناء هذا اللقاء الجماهيرى للتحمل كل جهة مسئوليتها في تخفيف الأعباء وتحسين مستوى معيشة المواطنين .
وأضاف عطية إلى أنه سيتم بدء الخطوات التنفيذية لمشروع الصرف الصحى والذى سيغطى نجوع أبو الرى بحرى وقبلى ويضم 5 محطات رفع وشبكات إنحدار وخطوط طرد ، علاوة على محطة المعالجة الرئيسية بتكلفة إجمالية 225 مليون جنيه حيث سيتم إستعجال موافقة المركز الوطنى لإستخدام أراضى الدولة .
وأوضح محافظ أسوان بأن ذلك يتوازى مع تنفيذ مشروع تجديد وإحلال شبكات وخطوط وروافع مياه الشرب بتكلفة إجمالية 30 مليون جنيه وذلك بتمويل من البنك الأهلى وبإشراف من مؤسسة مصر الخير وتنفيذ شركة مياه الشرب والصرف الصحى مما يساهم فى توفير مياه شرب نقية ونظيفة لمواطنى القرية، ليتزامن ذلك مع توجيه 30 مليون جنيه أخرى من مصر الخير لإنشاء مدرسة جديدة بنفس القرية تضم 22 فصل إبتدائى وإعدادى ، مع إعادة تأهيل 2 مدرسة ومركز شباب .
جاء ذلك أثناء لقاء المحافظ مع أهالى قرية أبو الريش عقب أداؤه لصلاة الجمعة بمسجد الشيخ علي والتى ألقى خطبتها الدكتور محمد عزت وكيل وزارة الأوقاف بأسوان بعنوان " الإيمان بالله واليوم الآخر وأثره فى السلوك " .
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فى زيارة مكوكية لوزيرة الثقافة بأسوان..عبد الدايم تفتتح معرض الكتاب وتتفقد مشروعات التطوير والتجميل وقصر الثقافة والمسرح الرومانى بمتحف النيل|شاهد
وبعد إستماعه إلى المشاكل والمطالب الملحة والتى كان من أبرزها تعثر تنفيذ مشروع الصرف الصحى وإنقطاع مياه الشرب المتكرر ، بجانب الحاجة إلى فتح عدد 2 فصل للتمريض ، بالإضافة إلى إحتياج الطريق الزراعى الشرقى أسوان/القاهرة ومزلقان السكك الحديدية أمام مدخل قرية بهريف إلى تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة .
وأعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بعقد إجتماع عاجل غدًا السبت مع مسئولى الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والصحة والتعليم لوضع حلول جذرية للمشاكل التى تم عرضها عليه مما يحقق النتائج المرجوة التى تلبى طموحات طموحات أهالى القرية .
وأشار أشرف عطية إلى أنه حرص على تواجد جميع المسئولين أثناء هذا اللقاء الجماهيرى للتحمل كل جهة مسئوليتها في تخفيف الأعباء وتحسين مستوى معيشة المواطنين .
وأضاف عطية إلى أنه سيتم بدء الخطوات التنفيذية لمشروع الصرف الصحى والذى سيغطى نجوع أبو الرى بحرى وقبلى ويضم 5 محطات رفع وشبكات إنحدار وخطوط طرد ، علاوة على محطة المعالجة الرئيسية بتكلفة إجمالية 225 مليون جنيه حيث سيتم إستعجال موافقة المركز الوطنى لإستخدام أراضى الدولة .
وأوضح محافظ أسوان بأن ذلك يتوازى مع تنفيذ مشروع تجديد وإحلال شبكات وخطوط وروافع مياه الشرب بتكلفة إجمالية 30 مليون جنيه وذلك بتمويل من البنك الأهلى وبإشراف من مؤسسة مصر الخير وتنفيذ شركة مياه الشرب والصرف الصحى مما يساهم فى توفير مياه شرب نقية ونظيفة لمواطنى القرية، ليتزامن ذلك مع توجيه 30 مليون جنيه أخرى من مصر الخير لإنشاء مدرسة جديدة بنفس القرية تضم 22 فصل إبتدائى وإعدادى ، مع إعادة تأهيل 2 مدرسة ومركز شباب .