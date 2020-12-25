ادعولي.. أول تعليق من إيناس الدغيدي بعد إصابتها بكورونا

تعرضت المخرجة إيناس الدغيدي للإصابة بفيروس كورونا المستجد وهو ما تم الإعلان عنه من ساعات قليلة.





وكشفت إيناس الدغيدي حالتها في تصريح مقتضب لصدي البلد قائلة: أنا حاليا بحالة جيدة وفي مرحلة التعافي من كورونا المستجد واتمنى للجميع دوام الصحة والعافية وادعو جمهوري بالدعاء لي ويا رب تكون سنة سعيدة على مصر والأمة العربية.





يذكر أن إيناس الدغيدي كان تم تكريمها في مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط في دورته الأخيرة.





كما شاركت في لجنة تحكيم في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان الإسكندرية أيضا في دورته الأخيرة.