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أخبار العالم

تتقرب من بايدن.. إثيوبيا تهاجم موقف ترامب من سد النهضة

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 04:59 م
إثيوبيا: موقف ترامب
إثيوبيا: موقف ترامب من سد النهضة غير دقيق
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قسم الخارجي
قالت الحكومة الإثيوبية إن العلاقات الدبلوماسية مع الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن ستستمر بروح من التعاون والمنفعة المتبادلة.

وزعم السفير دينا مفتي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان لديه "فهم خاطئ" وموقف "غير دقيق" بشأن سد النهضة، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأوضح السفير مفتي أن إثيوبيا تعمل عن كثب مع إدارة بايدن لشرح رؤيتها التنموية للتخلص من الفقر،  وتابع: "نعتقد أن الإدارة الجديدة لجو بايدن ستخرج بأفكار جيدة لأفريقيا".

وادعى المسؤول الإثيوبي أن بلاده ستواصل العمل مع إدارة بايدن على أساس المصالح المشتركة، مضيفا أن إثيوبيا مستعدة لتوضيح سياستها الاقتصادية والدبلوماسية للإدارة الجديدة.

وواصل مفتي محاولات التقرب من إدارة بايدن قبل تسلمها السلطة رسميا، مؤكدا على بذل مزيد من الجهود لتعزيز المصالح المشتركة، مبديا أمله في أن تعامل إدارة بايدن بروح من التعاون مع إثيوبيا وإفريقيا بأكملها.

كانت الحكومة الإثيوبية رفضت التوقيع على اتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، برعاية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتستمر في إصرارها على عرقلة المفاوضات، مع الاستعداد لمرحلة التشغيل الأولي.

وسبق أن انتقد ترامب موقف إثيوبيا من مفاوضات سد النهضة، قائلا إنها انتهكت الاتفاق الذي تم التوصل إليه، ما دفع إدارته لقطع المساعدات المالية عن حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد.
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