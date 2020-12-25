ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

وصفة لتخسيس البطن والأرداف.. الشاي الأخضر والليمون أبرزها

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 07:03 م
وصفة لتخسيس البطن
وصفة لتخسيس البطن والأرداف
Advertisements
آية التيجي
هناك أكثر من وصفة لتخسيس البطن  والأرداف، وهي  من أهم الوصفات التي تبحث عنها الكثير من السيدات؛ أملا فى التخلص من الكيلوجرامات الزائدة، خاصة فى منطقة البطن والأرداف، ويمكن استخدام الأعشاب المختلفة وخصائصها المميزة، والتي ستعد وصفة لتخسيس البطن والأرداف بفاعلية، وزيادة عملية التمثيل الغذائي التي يمكن تضمينها في نظامك الغذائي كل صباح.

وفيما يلي سنقوم بذكر وصفة لتخسيس البطن والأرداف، والمعززة لعملية التمثيل الغذائي التي يمكن تضمينها في نظامك الغذائي كل صباح، ومن المعروف أن هذه المشروبات تساعد على فقدان الدهون، لذا عليك تناولها في الصباح الباكر ، لأن هذا هو الوقت الذي يكون فيه التمثيل الغذائي في ذروته، وهى :

1- وصفة لتخسيس البطن والجناب بماء الشمر :

بذور الشمر علاج تقليدي لمكافحة عسر الهضم والانتفاخ. يحتوي الشمر على بعض الخصائص المدرة للبول التي تساعد على إزالة السموم من الجسم، ويرتبط التخلص من السموم ارتباطًا وثيقًا بفقدان الوزن. 

بذور الشمر مفيدة أيضًا في زيادة التمثيل الغذائي الخاص بك. اخلطي ملعقة صغيرة من بذور الشمر في الماء واتركيها طوال الليل. يصفى ويشرب الماء في اليوم التالي. 

2- وصفة لتخسيس البطن والارداف ببذور الكاروم :

من المعروف أن بذور أجوين أو بذور الكاروم تعمل على زيادة معدل التمثيل الغذائي بشكل طبيعي. وفقًا للدكتور Nidhi Sawhney ، الممارس في Nutri Advice ، فإن الأجوين مفيدة في تعزيز الهضم وامتصاص الطعام. نظرًا لقلة المساحة لتخزين الدهون ، فإنه يؤدي في النهاية إلى فقدان الوزن. نقع ملعقتين صغيرتين من بذور الأجوين المحمصة الجافة في كوب من الماء طوال الليل. امزج الماء جيدًا وتناوله في صباح اليوم التالي. 

3- وصفة لتخسيس البطن والأرداف بماء الليمون :

هل تعلم أن بدء يومك بكوب من ماء الليمون يمكن أن يفعل المعجزات لخفض دهون البطن. الليمون مليء بمضادات الأكسدة و ألياف البكتين التي قد تساعد في إذابة دهون البطن. خذ كوبًا من الماء وأضف قليلًا من عصير الليمون وملعقة صغيرة من العسل. اشربه أول شيء في الصباح للحصول على أفضل النتائج. 

4- وصفة لتخسيس البطن والارداف بالشاي الأخضر :

أصبح الشاي الأخضر من الغضب الشديد في عالم الصحة والتغذية. هذا المشروب مليء بمضادات الأكسدة وخاصة بمضادات الاكسدة المعروفة بتعزيز عملية التمثيل الغذائي بشكل طبيعي. احصل عليه بدون سكر ، قد ترغب في إضافة قليل من الليمون للتجميل. إليك الطريقة المثالية لتحضير المشروبات.

**مرجع الخبر من موقع   powerofpositivity
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

10 وصفات طبيعية للقضاء على غازات البطن

وصفة لتخسيس البطن والأرداف بالأعشاب

5 أعشاب سحرية لحرق الدهون فى لمح البصر

أنواع مهملة من البذور تنسف الكرش والأرداف.. تعرفى عليها

علاج القولون بالأعشاب نهائيا

انسى انتفاخ البطن والإمساك بعشر طرق مختلفة للعلاج

ترشيحاتنا

أخبار الفن| تطورات الحالة الصحية لـ يسرا بعد إصابتها بفيروس كورونا .. العمر الحقيقي لـ غادة عادل وطلاقها من مجدى الهوارى

عمره 7 سنوات فقط.. طفل يحقق شهرة بسبب مهاراته في قيادة الطائرات.. شاهد

الوقت القاتل.. غزل المحلة يحقق أول فوز فى الدوري على حساب طلائع الجيش

مفيش كلام.. أول تعليق من يسرا بعد إصابتها بـ كورونا

اللي فتى يرد .. أول رد من محمد فراج على شائعة إصابته بـ كورونا

حارس مرمى باراجواي الهداف يترشح لرئاسة بلده 2023

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رفقة ابنها.. لقاء الخميسي تبهر متابعيها على إنستجرام احتفالا بالكريسماس

عمره 7 سنوات فقط.. طفل يحقق شهرة بسبب مهاراته في قيادة الطائرات.. شاهد

بفستان أنيق .. بوسي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها