وصفة لتخسيس البطن والأرداف.. الشاي الأخضر والليمون أبرزها

والأرداف بفاعلية، وزيادة عملية التمثيل الغذائي التي يمكن تضمينها في نظامك الغذائي كل صباح.

من أهم الوصفات التي تبحث عنها الكثير من السيدات؛ أملا فى التخلص من الكيلوجرامات الزائدة، خاصة فى منطقة البطن والأرداف، ويمكن استخدام الأعشاب المختلفة وخصائصها المميزة

وفيما يلي سنقوم بذكر وصفة لتخسيس البطن والأرداف، والمعززة لعملية التمثيل الغذائي التي يمكن تضمينها في نظامك الغذائي كل صباح، ومن المعروف أن هذه المشروبات تساعد على فقدان الدهون ، لذا عليك تناولها في الصباح الباكر ، لأن هذا هو الوقت الذي يكون فيه التمثيل الغذائي في ذروته، وهى :





1- وصفة لتخسيس البطن والجناب بماء الشمر :





بذور الشمر علاج تقليدي لمكافحة عسر الهضم والانتفاخ. يحتوي الشمر على بعض الخصائص المدرة للبول التي تساعد على إزالة السموم من الجسم، ويرتبط التخلص من السموم ارتباطًا وثيقًا بفقدان الوزن.





بذور الشمر مفيدة أيضًا في زيادة التمثيل الغذائي الخاص بك. اخلطي ملعقة صغيرة من بذور الشمر في الماء واتركيها طوال الليل. يصفى ويشرب الماء في اليوم التالي.





2- وصفة لتخسيس البطن والارداف ببذور الكاروم :





من المعروف أن بذور أجوين أو بذور الكاروم تعمل على زيادة معدل التمثيل الغذائي بشكل طبيعي. وفقًا للدكتور Nidhi Sawhney ، الممارس في Nutri Advice ، فإن الأجوين مفيدة في تعزيز الهضم وامتصاص الطعام. نظرًا لقلة المساحة لتخزين الدهون ، فإنه يؤدي في النهاية إلى فقدان الوزن. نقع ملعقتين صغيرتين من بذور الأجوين المحمصة الجافة في كوب من الماء طوال الليل. امزج الماء جيدًا وتناوله في صباح اليوم التالي.





3- وصفة لتخسيس البطن والأرداف بماء الليمون :



هل تعلم أن بدء يومك بكوب من ماء الليمون يمكن أن يفعل المعجزات لخفض هل تعلم أن بدء يومك بكوب من ماء الليمون يمكن أن يفعل المعجزات لخفض دهون البطن . الليمون مليء بمضادات الأكسدة و ألياف البكتين التي قد تساعد في إذابة دهون البطن. خذ كوبًا من الماء وأضف قليلًا من عصير الليمون وملعقة صغيرة من العسل. اشربه أول شيء في الصباح للحصول على أفضل النتائج.





4- وصفة لتخسيس البطن والارداف بالشاي الأخضر :



أصبح الشاي الأخضر من الغضب الشديد في عالم الصحة والتغذية. هذا المشروب مليء بمضادات الأكسدة وخاصة بمضادات الاكسدة المعروفة بتعزيز أصبح الشاي الأخضر من الغضب الشديد في عالم الصحة والتغذية. هذا المشروب مليء بمضادات الأكسدة وخاصة بمضادات الاكسدة المعروفة بتعزيز عملية التمثيل الغذائي بشكل طبيعي. احصل عليه بدون سكر ، قد ترغب في إضافة قليل من الليمون للتجميل. إليك الطريقة المثالية لتحضير المشروبات.



