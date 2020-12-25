مطالب بتوقف الدراسة في مصر.. التعليم العالي تحسم الجدل

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج توقف الدراسة في مصر الذي تصدر الموقع خلال ساعات من انطلاقه، وطالب الطلاب وأولياء الأمور من خلاله وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي بوقف الدراسة خوفا من انتشار فيروس كورونا في ظل الموجة الثانية له.





بينما جاء رد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ، للطلاب مؤكدة أنه لا نية لتوقف الدراسة في مصر ولا نية لاستبدال الامتحانات بأبحاث، وقالت موجهة رسالتها للطلاب: "استعدوا للامتحانات".





اقرأ ايضا |





ومن جانبه أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه لا نية لدى الجامعات بوقف الدراسة ولا قرارات بتأجيل الامتحانات او استبدالها بابحاث حتى الأن إنما سيتم استكمالها وفق خطة التعليم الهجين، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للجامعات سيعقد اجتماعه الشهري غدا بجامعة الفيوم لمناقشة مصير امتحانات الفصل الدراسى الاول .





وأضاف المصدر أن الاجتماع سيتناول شكل الامتحانات، والإجراءات المتبعة خلال هذه الفترة حرصا على سلامة الطلاب، مشيرا إلى أن الأمر سيسير وفق خطة التعليم الهجين .





اقرأ ايضا |





وكان قد عقد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية اجتماعا اليوم الخميس برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بحضور الدكتور محمد حلمى الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الجامعة البريطانية فى مصر بالشروق.





وخلال الاجتماع، أكد الوزير على ضرورة تحقيق التوازن بين حضور الأساتذة والطلاب والعاملين للجامعات بأعداد محددة، وذلك طبقا لما تراه كل جامعة بما يضمن انتظام سير العملية التعليمية، وإجراء امتحانات الفصل الدراسى الأول (الميدترم) من ناحية، والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد من ناحية أخرى.





وأشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أنه جار ميكنة كافة إجراءات المنظومة التعليمية سواء الامتحانات الإلكترونية أو الخدمات الطلابية، مطالبًا السادة رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية بالمشاركة فى المنصات التعليمية المختلفة.