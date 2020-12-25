ولي العهد السعودي يتلقى لقاح كورونا

أفادت وكالة الأنباء السعودية " واس" بأن ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان تلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد - 19)، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد 19 التي تنفذها وزارة الصحة السعودية.





ومن جانبه تقدم وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة بالشكر إلي ولي العهد السعودي علي دوره في حصول المملكة علي لقاح كورونا حيث قال :" أتقدم بالشكر والعرفان لولي العهد على حرصه ومتابعته المستمرة لتوفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين، وتوجيهاته الدائمة بتقديم أفضل الخدمات لهم.





وأضاف الربيعة قائلا : وما نراه اليوم من مكتسبات تحققت للمملكة منذ بداية الجائحة هو امتداد لأحد أهم السياسات ضمن رؤية 2030 وهي سياسة "الوقاية خير من العلاج" والتي تمثلت بتكثيف الإجراءات الاحترازية الاستباقية، والتأكيد على أن صحة الإنسان أولًا، وتوفير اللقاح الآمن والمعتمد دوليًا في وقت قياسي وتوفيره للمواطنين والمقيمين، مما جعل المملكة من أفضل دول العالم في مواجهة جائحة كورونا ".





وكانت وزارة الصحة السعودية اعلنت أن العزل المنزلي لم يعد ضروريًا لمن تلقى التطعيم بلقاح مضاد لفيروس كورونا، الذي بدأت حملة التطعيم به داخل المملكة منذ 8 أيام.



