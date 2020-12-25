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أخبار العالم

ولي العهد السعودي يتلقى لقاح كورونا

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 08:02 م
ولي العهد السعودي
ولي العهد السعودي يتلقي لقاح كورونا
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محمود نوفل
أفادت وكالة الأنباء السعودية " واس" بأن ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان تلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد - 19)، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد 19 التي تنفذها وزارة الصحة السعودية.

ومن جانبه تقدم وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة بالشكر إلي ولي العهد السعودي علي دوره في حصول المملكة علي لقاح كورونا حيث قال :" أتقدم بالشكر والعرفان لولي  العهد على حرصه ومتابعته المستمرة لتوفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين، وتوجيهاته الدائمة بتقديم أفضل الخدمات لهم. 

وأضاف الربيعة قائلا : وما نراه اليوم من مكتسبات تحققت للمملكة منذ بداية الجائحة هو امتداد لأحد أهم السياسات ضمن رؤية 2030 وهي سياسة "الوقاية خير من العلاج" والتي تمثلت بتكثيف الإجراءات الاحترازية الاستباقية، والتأكيد على أن صحة الإنسان أولًا، وتوفير اللقاح الآمن والمعتمد دوليًا في وقت قياسي وتوفيره للمواطنين والمقيمين، مما جعل المملكة من أفضل دول العالم في مواجهة جائحة كورونا ".

وكانت وزارة الصحة السعودية اعلنت أن العزل المنزلي لم يعد ضروريًا لمن تلقى التطعيم بلقاح مضاد لفيروس كورونا، الذي بدأت حملة التطعيم به داخل المملكة منذ 8 أيام.

وبحسب صحيفة عاجل السعودية، فقد ذكر حساب «الصحة 937» التابع لوزارة الصحة السعودية، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من أحد المواطنين بهذا الشأن، أنه «لا توجد توصية بالعزل بعد أخذ لقاح فيروس كورونا (فايزر بيونتيك).. مع تمنياتنا للجميع الصحة والعافية»
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