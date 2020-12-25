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مفيد فوزى: حاولت تقليد هيكل فوجدت ردا صادما من أحمد بهاء الدين

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 11:37 م
الإعلامى مفيد فوزى
الإعلامى مفيد فوزى
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إسراء صبري
قال الإعلامى مفيد فوزى، إن الإعلام يضفى على الشخصيات السياسية، شكلا مرعبا، ولكن فى حقيقة الأمر، هم طيبون، والطيبة لديهم صفة حقيقة، وهذا لا يمنع أنهم حين يبطشون، يبطشون بقوة، معقبا: حينما ذهبت إلى صلاح نصر مع عبد الحليم، كنت أرتعش، وحليم قال لى إن صلاح نصر كان يريد أن يعرف مشكلتك، وكتبت فى ورقة وقلم لخوفى. 

وأضاف "فوزي" خلال برنامج "حديث القاهرة "، المذاع على قناة "القاهرة والناس" الروائى السودانى الطيب صالح، وصفته غادة السمان الروائية اللبنانية، بأنه متواضع كالعشب، فالمعنى العام للشعور تجاه الشخصيات، يقال إنه "أنعور"، وهى وصف دقيق للمغرورين.

وتابع، الرجل يقاس بالمال والسلطة والمرأة والسفر، ولكن السلطة "بتعجز"، فى حين أن البعض لم تغيرهم السلطة، فأستاذ هيكل كان حريصا على أن يحمى كل كتاب الدور الـ 6 من الأهرام، مما قد يصيبهم.

واستطرد، هيكل كان قويا وقت عبد الناصر، وكذلك بعد رحيل جمال عبد الناصر، فهو قوى بالقلم والمهنة، وأنا وقعت فى افتتان شديد له بداية العمر، ولكن قال لى أحمد بهاء الدين، "هناك هيكل واحد بس"، لأنى حاولت تقليده فى أسلوب كتابته.

وتابع، أحمد زكى قال لى فى يوم من الأيام، "أنا هعجز وماحدش هيفتكرنى"، بينما سعاد حسنى، كانت تقول "هو الموت بيجي ازاى"، فالبشر فى حالة توهج شهرة والخوف من فقدانها يعطى شعورا سيئا، وصلاح جاهين، توفى حينما كان يرسم.
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