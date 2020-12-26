مسجد قايتباى بالفيوم تحفه اثارية.. ماذا تعرف عن بنائه ونشأته ؟

مسجد قايتباي أو مسجد خوند أصلباي بني المسجد في العصر المملوكي عام 1476 على يد "خوند أصلباي" زوجة السلطان الأشرف قايتباي في زمن سلطنة ابنها السلطان الناصر محمد بن قايتباي يقع المسجد في أقصى الطرف الشمالي للقسم الغربي من مدينة الفيوم على ضفاف ترعة بحر يوسف والمسجد معالم أثرية مميزة مثل دكة المقرئ والباب والمنبر الذي يمكن فكه وتركيبه والمطعم بسن الفيل الذي استورد خصيصًا له

من الصومال.

يقول الدكتور نبيل حنظل المستشار السياحى لمحافظة الفيوم : بان مسجد قايتباى بمدينة الفيوم أنشأته خواند اصلباى زوجة السلطان قايتباى فى عهد ابنها السلطان ناصر محمد ابن قايتباى عام "903-905ه/ 1497-1499" ، و يقع فى أقصى الطرف الشمالى فى القسم الغربى من مدينة الفيوم، ويحده من الجهة الجنوبية الغربية شارع سوق الصوف ومن الجهه الشمالية الغربية شارع المدينة الرئيسى الواقع على الضفة الغربية لبحر يوسف، وقد سجل المسجد كأثر بقرار وزارى رقم 10357 لسنة 1951.

أضاف حنظل بان المسجد الجامعة، يتكون من صحن أوسط محاط بأربعة أروقه أكبرها رواق القبلة، إلا أن الجزء الشمالى منه تهتم وتمت بعض الإضافات المعمارية الداخلية له، وأصبح يتكون من مجاز قاطع على جانبيها رواقين أكبرهما رواق القبلة.





و يضيف أحمد عبد العال مددير عام منطقة أثار الفيوم السابق : بان مسجد قايتباى يتميز بوجود بعض الأشرطة الكتابية التى تتضمن نصوص قرآنية، ونصوص كتابية انشائيه بتاريخ إنشاء المسجد، وهى منفذة باللون الذهبى وبعضها بالأصفر والأحمر، ويعتبر منبر المسجد فريد من نوعه حيث زين بسن الفيل المستورد، وهو يتكون من صدر أوسط يغلق عليه باب المقدم ويتقدمة مرتبه خشبية تؤدى إلى السلم الخشبى الذى فى نهايته جلسة الخطيب.

وفي نهاية العام الماضي 2019 ، خضعت أساسيات المسجد والأعمدة الحاملة للعقود للترميمات من قبل وزاراتي الآثار والأوقاف المصرية.

وخلال أعمال الترميم تم إصلاح جميع الأرضيات وحقن الحوائط بمواد عازلة للرطوبة وإصلاح التصدع بالجدران، بجانب ترميم النقوش وإعادة إحياء ألوان الأبواب والنوافذ والمنبر والمحراب ، ويخضع مسجد السلطان قايتباى ، الى أشراف ومسئولية المسجد لهيئة الاثار الاسلامية والقبطية .