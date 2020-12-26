5 من أفضل تطبيقات أجهزة آيباد iPad في 2020

تعد أجهزة آيباد iPad ، أفضل مجموعة حاسبات لوحية في الوقت الحالي، فهو عبارة عن أداة فائقة أنيقة وبأسعار معقولة يتيح لمستخدميه إمكانية الوصول إلى التطبيقات والتنقل فيها على شاشة 9.7 بوصة.





وتقدم شركة آبل من خلال أجهزتها اللوحية الشهيرة آيباد iPad ، مجموعة من التطبيقات المتنوعة التي تجعل الحاسب اللوحي الجهاز المفضل لدى العديد من المستخدمين في المنازل والفصول الدراسية والمكاتب، إذ يستخدم لتصفح الويب والقراءة والرسم ومشاهدة الأفلام وأحيانا نعتمد عليه في العمل.









وإلى جانب واجهة مستخدم سهلة الاستخدام والتعامل، يقدم نظام iPadOS، طريقة سلسلة تجعل الأجهزة اللوحية تعمل بقوة كجهاز كمبيوتر محمول، حيث يحمل جهاز آيباد الكثير من الإمكانات للألعاب والتطبيقات المحمولة الحديثة، وفيما يلي نستعرض إليك أفضل تطبيقات آيباد خلال 2020، وفقا لما ذكره موقع "techradar".





1. تطبيق Procreate 5X:





يعد Procreate 5X، تطبيقا فنيا مصمما لجهاز iPad و Apple Pencil، يأتي كبديل لتطبيق فوتوشوب ويضم لوحات قماشية فائقة الدقة ومئات من الفرش الافتراضية والعديد من أدوات التصميم والرسوم المتحركة، يتم استخدامه من قبل المحترفين المبدعين والهواة والفنانين الطموحين، التطبيق متاح على آب ستور بسعر 9.99 دولار أمريكي.





2. تطبيق Pastel:





يعد تطبيق Pastel، واحدا من أدوات الرسم الأكثر استخدام لأجهزة آيباد اللوحية، هو تطبيق مخطط ألوان يحتوي على الكثير من السمات المدمجة مسبقا يمكنك تصديرها إلى التطبيق أو إنشاء مظهر جديدا، ويتيح لك التطبيق إنشاء بطاقات مرجعية لنظام الألوان التي يمكنك إرسالها إلى عملائك كبريد إلكتروني.





3. تطبيق Linea Sketch:





يعد تطبيق Linea Sketch، من أفضل تطبيقات الرسم المتوفرة لنظام التشغيل iOS، حيث يوفر للمستخدم كل الأدوات التي يحتاجها للإبداع، بما في ذلك فرش الرسم المختلفة وخيارات متنوعة للتحكم في الألوان، هذا بالإضافة إلى إمكانية تسجيل فيديو بالحركة السريعة لخطوات الرسم أو كتابة مخططات على الشاشة.





4. تطبيق Looom:





هو تطبيق رسوم متحركة، يأتي مع واجهة ابداعية مرحة للمحترفين والمستخدمين على حد سواء، يضم عناصر تحكم مخصصة جديدة، يستخدم تطبيق Looom المصمم لأجهزة آيباد تقنيات آبل بما في ذلك قلم آبل و الوضع الداكن إلى أقصى حد.





5. تطبيق Affinity Designer:





هو نسخة مطورة لأجهزة آيباد من برنامج Affinity Photo المخصص لحاسبات ماك من آبل، يوفر هذا التطبيق العديد من الأدوات، والمزايا، والفلاتر اللازمة للتعامل مع الصور، وتحريرها، مما يجعله الخيار الأول بالنسبة للمصورين المحترفين، والمصممين، والفنانين الرقميين، كما يتمتع أيضًا بواجهة مستخدم بسيطة تتيح للمبتدئين استخدامه.