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منوعات

"سيدة الشقيانين"عجوز تخطف قلوب الملايين بمعاناتها مع المرض الخبيث

السبت 26/ديسمبر/2020 - 08:30 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
بصورة  ومنشور لا يتعدى الثلاثة أسطر استطاعت "أم محمد "خطف  قلوب الملايين،  فمجرد أن  كتبت ابنتها "سمر " منشور يوضح معاناة والدتها  بتغير ملامحها نتيجة أصابتها بمرض السرطان ، انقلبت السوشيال ميديا رأسا على عقب  تأثرا بالمشهد الإنساني الذي يروي سنوات من الكفاح و المعاناة . 

حيث تضمن المنشور : ماما كانت لسه واخده الجرعه ونفسيتها كانت تعبانه جدا واكتشفنا أن ف تعب جامد ع عينيها وهتفضل كده المهم نزلنا شويه وقالتى صورينى ونزليه ع الفيس ،المهم جينا نشوف الصور قالتلى لا شكلى وحش اوى ياسمر وعيطت وجعت قلبى اوى لا بلاش قولتها والله حلوه قالتلى لا  قولتها طب هتشوفى اى رايكم .

في بيت صغير بمحافظة الاسكندرية ، تجلس "أم محمد "  السيتينية  بشوشة الوجة راضية عن حالها ،  تخطف قلب كل من يراها بباسطتها و طيبتها  ، يمتلئ بيتها بالضجيج ، إذ يتحلق حولها 5 فتيات، هن بناتها، عددهن أقرب لفريق كرة، تتسامر معهن، تسترجع الذكريات حول مولد كل بنت وكفاحها لتربيتهم بعد وفاة زوجها ،  فما فعلته الأمومة بها، وما بذلته من أجلهن رغم معاناتها مع مرضها .

تروي  السيدة السيتينية  قصتها لصدي البلد قائلة : اسمي  "أم محمد" ، ام ل 5 بنات ،  بجري و بعافر  في الدنيا  لاخر نفس و فجأة لقيت نفسي تعبانة و مش عارفة مالي، ألم في دماغي و عيني ، روحت لدكتور عيون قالي دا رمد و ريحي في البيت  يا حجة و برغم شدة تعبي الا اني مقدرتش أسيب صديقتي وقت  حاجتها لي  في غياب  والدتها المريضة  و لكن التعب بدأ يشد عليا وحسيت اني تعبانة و مش شايفة بعيني من الالم .

و تابعت : بنتي سمر خدتني للدكتور و خد عينة من رقبتي و قالي يا ماما انا شاكك في حاجة بس مرضيش يقولي اية هي ، بنتي عرفت وقتها اني عندي سرطان الغدة و حاولت  تخبي عليا  وتداري  صدمتها و حزنها و قالتي دا شوية تعب بسيط في عينك و هتخفي .

واستكملت  : مكنتش قادرة أشوف يعيني و شكلي اليوم دا كنتي تشوفية تتخضي  وخرجت من عند الدكتور بعيط  و منهارة ، لقيت سمر بتقولي انا عازماكي ياماما  نأكل برة و ننبسط  وانتي كويسة، وبتحاول تتضحكني و تصورني، شوفت الصور  صعبت عليا نفسي و عيطت .

و استطرقت سمر أبنتها  صاحبة البوست  قائلة :  كنت منهارة و بحاول اخبي صدمتي و قررت افرح والدتي بأي طريقة بعد ما رجعنا من الدكتور ،  فبالصدفة جي في بالي أنزل صورتها في احدي الجروبات  و احكي القصة، فاجاة لقيت تفاعل كبير جدا من اول دقيقتين وصل ل ١٠٠ الف تعليق ، وكل الناس بتدعي لولدتي ومتأثرين جدا بالصورة لدرجة ان بنات قالتلي  بشوف مامتك بتهز من جوايا انا حاسة انها زي الملاك ، وفي الي قالي انا مش هقولها غير يا ماما، و اكتر تعليق أثر فيا لما بنت قالتلي انا ربنا حرمني من والدتي بس حاسة اني شايفاها .

وتابعت : قعدت اعيط و أقرا لماما تعليقات الناس وهي تعيط من فرحتها و دعا الناس ليها ، و بقيت مش ملاحقة أرد علي كل  تعليقات ، موجهة رسالة شكر لمتابعيها : سعادتي متتوصفش و بشكر  كل الي دعا لأمي و جبر بخاطرها موضحة: نفسيتها اتغيرت للاحسن و دا بفضلكم .

و اختتمت "ام محمد "حديثها قائلة : اصبروا علي الدنيا وعافروا فيها ربنا هيكرمكم، وادعولي بالشفاء و اشوف بنتي سمر احسن واحدة في الدنيا .
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