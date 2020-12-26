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رياضة

آرسنال يصطدم بـ تشيلسي في مواجهة نارية بـ الدوري الإنجليزي.. الليلة

السبت 26/ديسمبر/2020 - 09:31 ص
فريق آرسنال
فريق آرسنال
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محمد السعيد
يستضيف فريق آرسنال نظيره تشيلسي، اليوم السبت، في تمام السابعة والنصف مساء، على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الـ 15، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويسعى فريق آرسنال بقيادة نجمه المصري محمد النني لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز على البلوز في مباراة اليوم، بعد سلسلة النتائج الكارثية في الفترة الماضية.

ولم يتذوق آرسنال طعم الفوز في الدوري الإنجليزي آخر 7 مباريات، خيث  خسر خمس لقاءات، وتعادل في مواجهتين.

في المقابل يطمح تشيلسي بقيادة مدربه فرانك لامبارد، لخطف الثلاث نقاط من الجانرز، للدخول في المربع الذهبي مؤقتا.

ويحتل تشيلسي المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي 25 نقطة، بينما يتواجد آرسنال في المركز الـ 15 بـ 14 نقطة.

يذكر أن الحكومة البريطانية أعلنت مؤخرا عودة الجماهير، في بعض ملاعب الدوري الإنجليزي.

ووفقا لخطة الحكومة البريطانية، فإن عودة الجماهير ستكون بـ أعداد بسيطة، وستكون حسب المنطقة التي يوجد بها النادي أو الفريق، ومدى تفشي فيروس كورونا في هذه المنطقة، فعلى سبيل المثال، مدينة ليفربول تعد ضمن الفئة الثالثة من حيث تفشي الوباء، وبالتالي لن يتخطى عدد الحاضرين لأي مباراة سواء لـ ليفربول أو إيفرتون أكثر من ألفي شخص.

قرار الحكومة البريطانية كان صادما لـ 10 فرق بالدوري الإنجليزي، حيث لن يتمكن جماهيرهم من حضور المباريات في الوقت الحالي، باعتبار تواجدهم في المناطق الأكثر تضررا من فيروس كورونا بـ إنجلترا.

الأندية التي لن يتمكن مشجعوها من حضور مباريات الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي هي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وأستون فيلا وليستر سيتي وليدز يونايتد وبيرنلي وولفرهامبتون ونيوكاسل يونايتد وشيفيلد يونايتد.
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